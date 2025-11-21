Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

Πλημμύρες σε Φιλιππιάδα και Βόνιτσα

Newsbomb

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Σοβαρά είναι τα προβλήματα στην Ήπειρο εξαιτίας της κακοκαιρίας, η οποία έφερε ποσότητες βροχής ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή, ενώ μηχανήματα του στρατού αναμένονται να συνδράμουν από το πρωί του Σαββάτου για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και των πλημμυρικών φαινομένων.

Τα δυσκολότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή των Τζουμέρκων, και από τις δύο πλευρές της γέφυρας Πλάκας, όπου το οδικό δίκτυο στην κυριολεξία έχει εξαφανιστεί.

Την συνδρομή του στρατού αιτήθηκε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας την ακριβή εικόνα για τα προβλήματα στην περιοχή και τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Οι πληγές που άνοιξε η κακοκαιρία στα Βόρεια και τα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι τεράστιες και δύσκολα θα επουλωθούν. Τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες όπου έπεσαν τεράστιες ποσότητες βροχής με τα νερά του Αράχθου να καλύπτουν για κάποια ώρα και την οδική γέφυρα στην περιοχή Πλάκας.

Πλήρως αποκομμένοι είναι οικισμοί και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με μεγάλες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.

Προβλήματα στον πολύπαθο Δήμο Ζηρού

Τεράστια είναι τα προβλήματα στα χωριά του Δήμου Ζηρού τα οποία μετά την πύρινη λαίλαπα του Αυγούστου βιώνουν πολύ σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έφτασαν μέχρι και την πόλη της Φιλιππιάδας.

Προβλήματα και στη Βόνιτσα

Από έντονες βροχοπτώσεις επλήγη το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) και η Βόνιτσα, με πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία να σημειώνονται στους δρόμους της περιοχής.

Βροχή μηνών σε λίγες ώρες

Ενδεικτικά της έντασης με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία είναι τα στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Από την αρχή του 24ωρου και ως τις εννέα το βράδυ οι ποσότητες βροχής που έπεσαν αντιστοιχούν ή και ξεπερνούν αυτές που σημειώνονται στην διάρκεια ενός και πλέον μήνα.

Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στη Λεπιάνα Άρτας, όπου το ύψος της βροχής έφτασε τα 287,2 χιλιοστά, ενώ ακολουθούν το Τέροβο Ιωαννίνων με 185,4 χιλ., το Πέστα Ιωαννίνων με 169,2 χιλ. και το Επισκοπικό Ιωαννίνων με 144 χιλ.. Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης στην Πρέβεζα (103,8 χιλ.) και στο Κομπότι Άρτας (99,4 χιλ.).

Άλλες περιοχές με έντονη βροχόπτωση περιλαμβάνουν την Αγία Κυριακή Ιωαννίνων (94,4 χιλ.), τη Δερβίζιανα (138,6 χιλ.) και την Ανατολή Ιωαννίνων (83 χιλ.).

Σημειωτέον ότι από την αρχή του έτους έως και σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας έχουν καταγραφεί συνολικά 223,4 χιλιοστά βροχής.

202511251830dailyrainnoa.jpg

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Σχόλια

