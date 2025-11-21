Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων

Τεράστια ποσά βροχής καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Ελλάδα και σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και οδηγώντας πολλές περιοχές να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας μέσω ανάρτησης στα social media έκανε λόγο για το φαινόμενο «orographic lifting» στο οποίο απέδωσε τα ισχυρότατα φαινόμενα που έπληξαν τη βορειοδυτική Ελλάδα.

«Τo φαινόμενο ‘Οrographic lifting’ έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα

Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;

Όταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν ‘τείχος’

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται. Αυτό σημαίνει έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

Η υγρασία είναι σχεδόν ‘απεριόριστη’ από το Ιόνιο.

Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ‘rain trains’».

