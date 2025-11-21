Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Χείμαρρος πέρασε μέσα από το Ματσούκι Ιωαννίνων - Βίντεο

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Χείμαρρος πέρασε μέσα από το Ματσούκι Ιωαννίνων - Βίντεο
Απίστευτες είναι οι εικόνες εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που «χτύπησε» για τρίτη μέρα τη Δυτική Ελλάδα.

Περισσότερο φαίνεται να επλήγησαν η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Στο Ματσούκι Ιωαννίνων χείμαρρος περνάει μέσα από τον οικισμό με τη στιγμή να καταγράφεται από κάμερα και να προκαλεί τον τρόμο.

Κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Σοβαρά προβλήματα και στην Άρτα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν: Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα - Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στην περιοχή του δήμου Μετεώρων. Σύμφωνα με το trikalavoice.gr κόπηκε ο δρόμος στα Τρία Ποτάμια και η πρόσβαση σε χωριά όπως η Μηλιά, το Κατάφυτο, η Καλλιρόη, είναι δυνατή μόνο μέσω Χαλικίου και με μεγάλη δυσκολία.

Την ίδια ώρα φούσκωσε ο Ασπροπόταμος έκλεισε η γέφυρα Τσίτου η οποία δίνει πρόσβαση προς όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής. Επιτόπου βρίσκεται ο ίδιος ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ο οποίος συντονίζει τις ενέργειες των συνεργείων που έχουν σπεύσει εκεί.

