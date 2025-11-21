Η κακοκαιρία πλήττει την Ήπειρο: Εικόνες καταστροφής και μηνύματα του 112

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες στον νομό Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες. Ανάλογα μηνύματα εστάλησαν και στους νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, λόγω κατολισθήσεων και έντονων βροχοπτώσεων.

Στη Φιλιππιάδα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ στο Δήμο Πωγωνίου, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης ζήτησε την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι συνεχείς βροχές προκάλεσαν καθιζήσεις, κατολισθήσεις, φθορές σε γέφυρες και εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων.

Στην Άρτα, τα κύρια προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές Κακολάγκαδο (Αρτα – Ροδαυγή), όπου η μεγάλη κατολίσθηση και η υπερχείλιση ρέματος έχουν διακόψει πλήρως την κυκλοφορία, στον Αμμότοπο (μετά την Κιάφα) με σημαντική κατολίσθηση και στην Παντάνασσα, όπου η υπερχείλιση χειμάρρου δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για το οδικό δίκτυο και τους διερχόμενους.

Οι τοπικές Αρχές και τα τεχνικά συνεργεία εργάζονται συνεχώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η έκταση των προβλημάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων, ενώ η ανάγκη για άμεση κρατική υποστήριξη κρίνεται επιτακτική.

Μήνυμα του 112 εστάλη επίσης στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει άλλο μήνυμα του 112.

