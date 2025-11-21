Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις ισχυρές βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις επόμενες 7 με 8 ώρες στην βορειοδυτική Ελλάδα όπου από το πρωί σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα είναι κατά διαστήματα έντονα κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα , Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, οι περιοχές αυτές έχουν ήδη δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

«"Θέλει προσοχή στα βορειοδυτικά μέχρι το βράδυ...",

Squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων δίνει από το πρωί ισχυρές καταιγίδες στα Β/Δ .Τα φαινόμενα κατά διαστηματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα , Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα.

Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος».

