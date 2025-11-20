Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη, Μεσόγειο

Η χειμερινή περίοδος 2025–2026 ενδέχεται να καταγραφεί ως μία από τις ψυχρότερες των τελευταίων 250 ετών για τη Ρωσία, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Ρωσικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι αναλύσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός εξαιρετικά σκληρού χειμώνα, με πιθανές επιπτώσεις που δεν περιορίζονται εντός ρωσικών συνόρων αλλά επεκτείνονται στην Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Ρωσικό-σιβηρικός αντικυκλώνα: Η «μηχανή» του μεγάλου ψύχους

Στο επίκεντρο αυτού του σεναρίου βρίσκεται ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας, ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων που συχνά συνδέεται με έντονα κύματα ψύχους τα οποία κινούνται από τη βορειοανατολική Ευρώπη προς τα δυτικά και νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ότι η εγκατάσταση ενός εκτεταμένου αντικυκλωνικού πεδίου πάνω από μεγάλο μέρος της Ευρασίας θα ωθήσει ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι πρώτες περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν είναι οι χώρες της Βαλτικής και η Σκανδιναβία, όπου ήδη καταγράφονται θερμοκρασίες έως και 10-12 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής.

Σε ορισμένες περιοχές της Σιβηρίας, οι ελάχιστες τιμές έχουν υποχωρήσει κάτω από τους -30°C, πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για έναν παρατεταμένο και ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα.

Πολική δίνη και στρατοσφαιρική θέρμανση

Παράλληλα, η Πολική Δίνη εμφανίζεται φέτος λιγότερο συμπαγής σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Αυτή η αποδυνάμωση αυξάνει τις πιθανότητες τα ψυχρά κύματα να μετακινηθούν συχνότερα προς τα μεσαία και νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, ειδικά εάν συνδυαστούν με επεισόδια Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης.

Το φαινόμενο αυτό προκαλεί διάσπαση και εξασθένηση του πολικού στροβίλου πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, «απελευθερώνοντας» παγωμένες αέριες μάζες που μπορούν να οδηγήσουν σε ακραία καιρικά επεισόδια.

Καθοριστικό ρόλο στο σκηνικό του φετινού χειμώνα φαίνεται πως διαδραματίζει και η ψυχρή φάση La Niña, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πάνω από τις τροπικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει τη γενική διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ημισφαίριο και συχνά συνδέεται με ισχυρά κύματα ψύχους και εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, εφόσον τα παραπάνω φαινόμενα εξελιχθούν ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται να δούμε ακραία καιρικά επεισόδια με παρατεταμένο ψύχος, πυκνές χιονοπτώσεις και ισχυρούς παγετούς που θα επηρεάσουν τόσο τις μετακινήσεις όσο και την ενεργειακή επάρκεια πολλών χωρών.

Αν και οι εποχικές προβλέψεις ενέχουν πάντα έναν βαθμό αβεβαιότητας, τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν σε ένα σενάριο αυξημένης πιθανότητας για έναν χειμώνα με ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

* Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

