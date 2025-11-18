Καιρός: Το φαινόμενο Burian της Σιβηρίας απειλεί με ψύχος την Ευρώπη

Το φαινόμενο Burian αποτελεί ένα από τα πιο έντονα και σπάνια μετεωρολογικά φαινόμενα που μπορούν να φέρουν ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία και το Καζακστάν, προκαλώντας δραματική πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης μέσα σε λίγες ημέρες.

Η προέλευσή του και οι μηχανισμοί που το πυροδοτούν συνδέονται άμεσα με ατμοσφαιρικές μεταβολές στον Βόρειο Πόλο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων meteo24news.

Τι είναι το φαινόμενο Burian;

Ο όρος Burian προέρχεται από την ελληνική λέξη «Βορέας» και περιγράφει μια ιδιαίτερα ψυχρή και δυνατή μάζα αέρα που παραμένει σταθερά πάνω από τη Σιβηρία και το Καζακστάν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι άνεμοι που το συνοδεύουν μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ συχνά συνοδεύεται από έντονες χιονοθύελλες και θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Η ενεργοποίηση του Burian σχετίζεται με ένα φαινόμενο γνωστό ως Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση, που εμφανίζεται συνήθως μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η θερμοκρασία στα ανώτερα στρώματα της στρατόσφαιρας πάνω από την Αρκτική αυξάνεται απότομα, φτάνοντας έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή η ασυνήθιστη θέρμανση επηρεάζει την πολική δίνη, προκαλώντας τη διάσπασή της και επιτρέποντας στις ψυχρές, πολικές αέριες μάζες να κατέβουν σε πιο νότια γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένης της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε ορισμένες περιπτώσεις της Μεσογείου.

Τι μπορεί να φέρει το Burian

Όταν το Burian επεκτείνεται δυτικότερα, προκαλεί ακραίες κακοκαιρίες με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό που θυμίζουν το ψύχος της Σιβηρίας.

Καταγεγραμμένα επεισόδια αυτού του φαινομένου έχουν σημειωθεί το 1985, το 1996, το 2006, το 2012 και το 2018, με χαρακτηριστική τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και την παγωνιά ακόμα και σε πόλεις όπως η Ρώμη και ευρύτερες περιοχές της Ιταλίας.

Η κατανόηση και η παρακολούθηση του φαινομένου Burian είναι κρίσιμη για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθηκών που μπορεί να προκαλέσει στην Ευρώπη.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τις μεταβολές στη στρατόσφαιρα και την πολική δίνη, ώστε να παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις και να μειώσουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τις υποδομές.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων φαινομένων, καθιστώντας τη μελέτη τους ακόμα πιο σημαντική για το μέλλον.