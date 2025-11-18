Καιρός: Το φαινόμενο Burian της Σιβηρίας απειλεί με ψύχος την Ευρώπη

Πώς μπορεί να δημιουργηθεί και τι μπορεί να φέρει

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το φαινόμενο Burian της Σιβηρίας απειλεί με ψύχος την Ευρώπη
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το φαινόμενο Burian αποτελεί ένα από τα πιο έντονα και σπάνια μετεωρολογικά φαινόμενα που μπορούν να φέρουν ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία και το Καζακστάν, προκαλώντας δραματική πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης μέσα σε λίγες ημέρες.

Η προέλευσή του και οι μηχανισμοί που το πυροδοτούν συνδέονται άμεσα με ατμοσφαιρικές μεταβολές στον Βόρειο Πόλο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων meteo24news.

Τι είναι το φαινόμενο Burian;

Ο όρος Burian προέρχεται από την ελληνική λέξη «Βορέας» και περιγράφει μια ιδιαίτερα ψυχρή και δυνατή μάζα αέρα που παραμένει σταθερά πάνω από τη Σιβηρία και το Καζακστάν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι άνεμοι που το συνοδεύουν μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ συχνά συνοδεύεται από έντονες χιονοθύελλες και θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Η ενεργοποίηση του Burian σχετίζεται με ένα φαινόμενο γνωστό ως Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση, που εμφανίζεται συνήθως μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

1763459625824-295006501-clipboard11-18-202501.jpg

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η θερμοκρασία στα ανώτερα στρώματα της στρατόσφαιρας πάνω από την Αρκτική αυξάνεται απότομα, φτάνοντας έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή η ασυνήθιστη θέρμανση επηρεάζει την πολική δίνη, προκαλώντας τη διάσπασή της και επιτρέποντας στις ψυχρές, πολικές αέριες μάζες να κατέβουν σε πιο νότια γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένης της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε ορισμένες περιπτώσεις της Μεσογείου.

Τι μπορεί να φέρει το Burian

Όταν το Burian επεκτείνεται δυτικότερα, προκαλεί ακραίες κακοκαιρίες με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό που θυμίζουν το ψύχος της Σιβηρίας.

Καταγεγραμμένα επεισόδια αυτού του φαινομένου έχουν σημειωθεί το 1985, το 1996, το 2006, το 2012 και το 2018, με χαρακτηριστική τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και την παγωνιά ακόμα και σε πόλεις όπως η Ρώμη και ευρύτερες περιοχές της Ιταλίας.

Η κατανόηση και η παρακολούθηση του φαινομένου Burian είναι κρίσιμη για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθηκών που μπορεί να προκαλέσει στην Ευρώπη.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τις μεταβολές στη στρατόσφαιρα και την πολική δίνη, ώστε να παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις και να μειώσουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τις υποδομές.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων φαινομένων, καθιστώντας τη μελέτη τους ακόμα πιο σημαντική για το μέλλον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Με FIFA PASS η έκδοση βίζας για τους φιλάθλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου

12:59ΚΟΣΜΟΣ

H Nicki Minaj στο πλευρό των Χριστιανών της Νιγηρίας - Η ομιλία της ράπερ στην έδρα του ΟΗΕ

12:48TRAVEL

Φθινοπωρινή εξόρμηση στο μαγευτικό Πάπιγκο, το βασίλειο της Τύμφης

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Να ενισχυθεί η προώθηση παγκοσμίως των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντιρόγκα με φόντο το Final Four

12:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπαντόσα: Αφιέρωση - μαχαιριά για Τσιτσιπά - «Μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»

12:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone - Online Classrooms Generation Next: Ξεκίνησαν τα δωρεάν online μαθήματα για εκπαιδευτικούς σε εφαρμογές STEM

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

12:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκισης στον τηλεπαρουσιαστή για διαρροή «ροζ» βίντεο – Ζήτησε συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε έπειτα από πολλά χρόνια ένα κομβικό τμήμα του οδικού δικτύου, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο»

12:00ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Το κακάο, η Ακτή Ελεφαντοστού και η αυξημένη παραγωγή

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φαινόμενο Burian της Σιβηρίας απειλεί με ψύχος την Ευρώπη

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεός Κόσμος: Μία σύλληψη και δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου – «Τον κατέβασαν από το αμάξι και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα»

11:50LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Πήρε τη ρεβάνς στην τηλεθέαση - Οι αλλαγές που «μαγειρεύονται» στο «Πρωινό»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ: Η φαρμακερή του ατάκα για το διαζύγιο της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν

11:44WHAT THE FACT

Τι είναι το «phubbing» που καταστρέφει τις σχέσεις μας - Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

11:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς λόγω των e-mail Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό, ήθελαν να τον σκοτώσουν»: Αποκλειστική μαρτυρία στο Newsbomb για τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Δύο προσαγωγές - Εντοπίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

08:56WHAT THE FACT

Άνδρας προέβλεψε τον κορονοϊό το 2013 - Έχει να ποστάρει ξανά από το 2016

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπαντόσα: Αφιέρωση - μαχαιριά για Τσιτσιπά - «Μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση

12:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκισης στον τηλεπαρουσιαστή για διαρροή «ροζ» βίντεο – Ζήτησε συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγε να ληστέψει καφετέρια με κατσαβίδι και… πετσέτα στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ: Η φαρμακερή του ατάκα για το διαζύγιο της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν

10:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα απάτης: Ελέγχεται και ο Σπύρος Μαρτίκας από την ΑΑΔΕ

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

17:27ΚΟΣΜΟΣ

H απάντηση της Μόσχας στο «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» πριν από πιθανή σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζάστιν Τριντό: Η πρώην σύζυγός του λύνει τη σιωπή της για το ειδύλλιό του με την Κέιτι Πέρι

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ