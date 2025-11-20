Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες
ΚΑΙΡΟΣ
Για ακόμη μια φορά ξεσπά κόντρα μετεωρολόγων, καθώς η πρόβλεψη για τα πρώτα χιόνια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Καλλιάνου.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε καυστικά τόσο τις εκτιμήσεις ορισμένων μετεωρολόγων για επικίνδυνες καταιγίδες και «επέλαση χιονιά», όσο και την ακραία προβολή τους. «Η τρομολαγνεία και η υπερβολή μπορεί ξεφτιλίζουν την επιστήμη της Μετεωρολογίας», έγραψε.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο Facebook με τίτλο «Οι: ΜεΤοΖόρι_Κακοκαιρία ξαναχτυπούν!», ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: «Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνεία, με δημοσιεύσεις να κατακλύζουν το διαδίκτυο συνοδευόμενες από χιονανθρώπους και πιγκουίνους που “προαναγγέλλουν” ένα τάχα μου χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο με χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας».

«Ακούστε με προσεκτικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, από τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου που είναι παράλογα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα περάσουμε στους 18 με 20 βαθμούς, που είναι σχεδόν φυσιολογικές τιμές για την περίοδο που διανύουμε. Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα εκδηλωθούν τοπικά ασθενή φαινόμενα στη Βόρεια χώρα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις επόμενες ημέρες.

Τα χιόνια για τα οποία γίνεται έντονος λόγος με κραυγαλέες επικεφαλίδες δεν θα εμφανιστούν όπως τα φαντάζεστε. Καμία σχέση. Θα απασχολήσουν για λίγο μόνο τα βουνά πάνω από τα 1500 με 1700 μέτρα, και μάλιστα εξασθενημένα, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα (κυρίως: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά)

Γνωρίζετε πολλές κατοικήσιμες περιοχές στην Ελλάδα στα 1500 με 1700 μέτρα; Εγώ όχι! Θεωρείτε χειμώνα τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 20 βαθμούς στα κεντρικά και τους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα; Είναι έντονο κρύο και βαθύς χειμώνας αυτές οι συνθήκες;

Κρύο θα επικρατήσει από την Κυριακή έως την Τρίτη μόνο ως προς τις ελάχιστες θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι ελάχιστες θα βρεθούν οριακά και λίγο κάτω από τους 0 βαθμούς στα πιο ορεινά. Σας παραθέτω τις “χειμωνιάτικες” θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

Αθήνα:

  • Πέμπτη 23°C
  • Παρασκευή 22°C
  • Σάββατο 22°C
  • Κυριακή 20°C
  • Δευτέρα 20°C
  • Τρίτη 20°C

Θεσσαλονίκη:

  • Πέμπτη 22°C
  • Παρασκευή 22°C
  • Σάββατο 22°C
  • Κυριακή 19°C
  • Δευτέρα 16°C
  • Τρίτη 18°C

Φλώρινα (υψόμετρο 700 μέτρα):

  • Πέμπτη 18°C
  • Παρασκευή 14°C
  • Σάββατο 15°C
  • Κυριακή 14°C
  • Δευτέρα 12°C
  • Τρίτη 14°C

Η πραγματικότητα, επομένως, είναι λιγότερο δραματική και πολύ πιο απλή. Ο καιρός ακολουθεί τους φυσικούς του ρυθμούς, όμως κάποιοι προτιμούν να τον παρουσιάζουν σαν να πρόκειται για επικό γεγονός που θα ανατρέψει τη ζωή μας.

Μια φυσιολογική μεταβολή της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε “έκτακτη προειδοποίηση”, ενώ μια περιορισμένη και πρόσκαιρη χιονόπτωση στα βουνά παρουσιάζεται ως “γενική επέλαση του χειμώνα”. Είναι μια παράσταση που επαναλαμβάνεται συνεχώς, κάθε φορά με το ίδιο σενάριο και το ίδιο υπερβολικό ύφος.

Ο κόσμος ζητά καθαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση. Αντί γι’ αυτό, συχνά λαμβάνει τίτλους φτιαγμένους για να σοκάρουν, όχι για να ενημερώσουν. Η επιλογή της υπερβολής μπορεί να φέρνει «κλικ», ξεφτιλίζει όμως την επιστήμη της Μετεωρολογίας».

