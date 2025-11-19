Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

Τι αναφέρει στην πρόβλεψή της η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη

Δημήτρης Δρίζος

Στα δυο χωρίστηκε η χώρα την Τρίτη καθώς ο υδράργυρος
άγγιξε τους 27 στα ανατολικά °C όπου θύμιζε άνοιξη, ενώ στη βορειοδυτική χώρα σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής και ισχυρές καταιγίδες.

Ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές ποσότητες βροχής:

• Πάπιγκο Ιωαννίνων: 101 τόνοι νερού/στρέμμα
• Κόνιτσα: 127 τόνοι
• Άρτα: πάνω από 50 τόνοι
και αντίστοιχες τιμές σε αρκετές ακόμη περιοχές της Ηπείρου.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη σύγκλιση ψυχρότερων αερίων μαζών που έχουν κινηθεί νοτιότερα, με τις θερμότερες αέριες μάζες που κυριαρχούν στη Μεσόγειο με αποτελέσματα να ευνοείται ο σχηματισμός αλλεπάλληλων βαρομετρικών χαμηλών στην περιοχή της Ιταλίας.

Σήμερα, το ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα κινηθεί βορειοανατολικότερα, προκαλώντας πιο γενικευμένα φαινόμενα στα βορειοδυτικά της χώρας.

Ένα νέο χαμηλό θα αναπτυχθεί την Πέμπτη στην Ιταλία και θα στροβιλίζεται στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και το Σάββατο, και στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά.

Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Έτσι, η χώρα θα συνεχίσει να δέχεται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια.

Η βορειοδυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο έως και το Σάββατο.

Περιοχές όπως:

• Κέρκυρα
• Παξοί
• Κόνιτσα
• Ηγουμενίτσα
• και γενικότερα η Θεσπρωτία

θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες, με πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Τα συνολικά ύψη βροχής έως το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να υπερβούν τους 250 τόνους νερού ανά στρέμμα σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο.

Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται επίσης από το μεσημέρι της σημερνής ημέρας και ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή στα βορειότερα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας και στο κεντρικό Ιόνιο.

Σκόνη – Ρεύματα – Θερμοκρασίες

Θα κυριαρχεί ισχυρό νοτιοδυτικό ρεύμα, το οποίο θα μεταφέρει αφρικανική σκόνη στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Θα επικρατήσει θολούρα και οι βροχές θα έχουν σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτήρα λασποβροχής.

Παράλληλα, η ζέστη θα επιμείνει στα ανατολικά και νότια τμήματα, με μικρές μόνο αυξομειώσεις, ωστόσο το σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή αναμένουμε ψυχρή εισβολή να επηρεάσει τα δυτικά και τα βόρεια κυρίως τμήματα της χώρας με αποτέλεσμα να έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στην οροσειρά της Πίνδου και στα ορεινά της βόρειας-βορειοδυτικής χώρας.

