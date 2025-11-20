Καιρός: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος - Πότε θα σταματήσουν οι βροχές

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρθηκε στην εμμονική κακοκαιρία που πλήττει τα βορειοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, μέσα σε μόλις 72 ώρες η Ήπειρος έχει μαζέψει το νερό 50 ημερών (!) ενώ όπως τονίζει οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή 30/11.

Στην Κόνιτσα τα σοβαρότερα προβλήματα

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στον Δήμο Κόνιτσας, όπου η συνεχής βροχή έχει προκαλέσει πολλαπλές καταπτώσεις σε ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σε αρκετά χωριά σημειώνονται διακοπές ρεύματος, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση.

Στα περισσότερα χωριά καταγράφονται προβλήματα από καταπτώσεις και κατολισθήσεις ενώ ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στην εθνική Ιωαννίνων- Κοζάνης.

Προβλήματα εκδηλώθηκαν και πάλι στην επαρχιακή προς το Δίστρατο όπου και την Τρίτη η κυκλοφορία είχε διακοπεί.

Και στα υπόλοιπα ορεινά

Προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων έχουν σημειωθεί στην Λίππα και την Κάτω Λίππα του Δήμου Δωδώνης, στην Βερενίκη και την Σαλονίκη του Δήμου Ζίτσας και στην περιοχή του Βοτονοσίου του Δήμου Μετσόβου.

Στα Τζουμέρκα τα σημαντικότερα που έχουν καταγραφεί από την Πολιτική Προστασία είναι σε Ματσούκι, Καλαρρύτες και Αμπελοχώρι.

Στο Πωγώνι, καταπτώσεις έχουν σημειωθεί στη Λάβδανη, το Δολό και την Πωγωνιανή, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην εθνική οδό προς την Κακαβιά, όπου καταγράφονται κατά διαστήματα προβλήματα

Ανατολή: «Φρακαρισμένη» η Λαγκάτσα

Στην πόλη των Ιωαννίνων, προβλήματα σημειώθηκαν στη λαγκάτσα, στην περιοχή της Ανατολής, όπου φράκαρε από φερτά υλικά και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση μηχανημάτων για την αποκατάσταση.

Μεγάλος όγκος βροχής καταγράφεται και στην περιοχή των Θεοδώριανων και του Αθαμανίου, όπου και εκεί σημειώνονται συνεχείς καταπτώσεις.

Ισχυρή σύσταση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου για αποφυγή των μετακινήσεων αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη ενώ ακόμη και σημεία όπου καθαριστεί μπορεί να παρουσιάσουν νέα προβλήματα σε λίγη ώρα.

Ωσότου τα φαινόμενα εξασθενίσουν και η αποκατάσταση κατολισθήσεων και καταπτώσεων είναι πλήρης καλό είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις στις άκρως απαραίτητες.