Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα - Μήνυμα από το 112

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα με το 112 να στέλνει μήνυμα στα Ιωάννινα λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Μήνυμα του 112 εστάλη επίσης στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει άλλο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Ποτάμια υπερχείλισαν, αγροτικές εκτάσεις βυθίστηκαν

Σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, όπου η κακοκαιρία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας χιλιάδες στρέμματα με μανταρίνια και πορτοκαλεώνες στη Βρυσέλλα και τη Σαγιάδα. Αγροτικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, ενώ συνεργεία Δήμων και Περιφέρειας καταγράφουν ζημιές και επιχειρούν απορροές υδάτων.

Στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου – Κόνιτσα και Πωγώνι – καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις έχουν κλείσει τμήματα δρόμων, αφήνοντας ορισμένα χωριά με περιορισμένη πρόσβαση.

