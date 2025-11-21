Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Η γραμμή λαίλαπας που πλήττει Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε οδικό δίκτυο, αγροτικές εκτάσεις και υποδομές - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Κέρκυρα και άλλοι δήμοι της Ηπείρου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι
Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.
Eurokinissi
Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει από τις τελευταίες ώρες τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ισχυρού συστήματος καταιγίδων τύπου «γραμμής λαίλαπας». Η νέα επιδείνωση του καιρού έχει οδηγήσει σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, αποκλεισμούς δρόμων και εκτεταμένες ζημιές σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Στερεά.

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Eurokinissi

Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το νησί της Κέρκυρας έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Από το μεσημέρι της Πέμπτης, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχειλισμένα ρέματα και σοβαρές κατολισθήσεις. Στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και ακατοίκητα σπίτια.

kerkira3.jpg

Η κατάσταση κρίθηκε τόσο σοβαρή, ώστε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία. Στο νησί επιχειρούν συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ από τα Ιωάννινα κατέφθασαν στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ με διασωστικές λέμβους και αντλίες υδάτων.

kerkira4.jpg

Ήπειρος: Ποτάμια υπερχείλισαν, αγροτικές εκτάσεις βυθίστηκαν

Σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, όπου η κακοκαιρία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας χιλιάδες στρέμματα με μανταρίνια και πορτοκαλεώνες στη Βρυσέλλα και τη Σαγιάδα. Αγροτικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, ενώ συνεργεία Δήμων και Περιφέρειας καταγράφουν ζημιές και επιχειρούν απορροές υδάτων.

Στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου – Κόνιτσα και Πωγώνι – καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις έχουν κλείσει τμήματα δρόμων, αφήνοντας ορισμένα χωριά με περιορισμένη πρόσβαση.

ziros-plimmires.jpg

Πρέβεζα - Φιλιππιάδα: «Πνίγεται» από τις συνεχείς βροχοπτώσεις

Στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, η έντονη βροχόπτωση έχει μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Ο δρόμος από Παλαιά προς Νέα Φιλιππιάδα αποκλείστηκε προσωρινά λόγω των νερών και των φερτών υλικών, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Το δημοτικό στάδιο Φιλιππιάδας βρέθηκε επίσης υπό νερό.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Δήμος Ζηρού τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες.

Τρίκαλα: Προβλήματα στον Δήμο Μετεώρων

Στον Δήμο Μετεώρων, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά του Ασπροποτάμου, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καταστροφές στο οδικό δίκτυο, με σημεία που έχουν κοπεί στα δύο και γέφυρες που απειλούνται με κατάρρευση. Κάτοικοι σε αρκετά χωριά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, ενώ ο δήμαρχος αναφέρει ότι επιχειρούν συνεχώς μηχανήματα έργου για να διατηρηθούν οι βασικές προσβάσεις ανοιχτές.

Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει από την Πέμπτη έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, προειδοποιώντας για έντονες βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα έως και το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντική ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τα μεσάνυχτα προς το Σάββατο.

Η γραμμή λαίλαπας που «χτυπά» τα βορειοδυτικά

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι μια γραμμή λαίλαπας μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων σαρώνει από το πρωί τις περιοχές Λευκάδας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων (squall line) που προκαλεί:

  • συνεχόμενες καταιγίδες στην ίδια ζώνη,

  • ισχυρές ριπές ανέμου,

  • έντονες και σύντομες βροχοπτώσεις,

  • συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις,

  • τοπικούς στροβιλισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η επικινδυνότητά της έγκειται στο ότι τα φαινόμενα εμφανίζονται ταυτόχρονα σε μεγάλη έκταση και με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες και προβλήματα σε μετακινήσεις και ηλεκτροδότηση.

Εντυπωσιακά ύψη βροχής: 174 χιλιοστά στα Πράμαντα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στα Πράμαντα Ιωαννίνων καταγράφηκαν 173,6 χιλιοστά βροχής σε μόλις 14 ώρες, μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την Ήπειρο.

Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης:

  • Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

  • Δήμος Ζηρού (Πρέβεζα)

  • Δήμος Ζαγορίου

  • Περιοχές του Δήμου Φιλιατών

Και αναμένεται ότι τις επόμενες ώρες θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της Ηπείρου, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

