Έντονη κακοκαιρία στη Βόνιτσα: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία - Βίντεο

Από έντονες βροχοπτώσεις επλήγη το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) η Βόνιτσα, με πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία να σημειώνονται στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το agriniosite.gr αρκετές είναι και οι κλήσεις πολιτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για παρέμβαση σε πλημμυρισμένα υπόγεια και άλλα σημεία. Προσοχή χρειάζεται στον δρόμο Περατια-Πλαγιά.

Ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκαδας (ΕΜΟΔΕ) κατευθύνεται στην Βόνιτσα καθώς υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστεί, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.

Διαβάστε επίσης