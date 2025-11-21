Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: 187 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί στην Ήπειρο εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, η οποία έχει φέρει πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίωνατυχημάτων και την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες) στον Νομό Άρτας, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος,στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:

• Επαρχιακή Οδό Άρτας-Κορφοβουνίου-Ροδαυγής-Γέφυρας Τζαρή, από το 12ο χιλιόμετρο (ΑυχέναςΚιάφας) έως το 30ο χιλιόμετρο (Σκούπα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Επαρχιακή Οδό Καμπής-Αμμοτόπου-Αυχένας Κιάφας, στην κεντρική οδό του χωριού του Αμμοτόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Γραικικό

• Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Μικροσπηλιά

• Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Γέφυρα Τζαρή

• Επαρχιακή Οδό από Γέφυρα Τζαρή έως το Δίστρατο

• Δημοτική Οδό από Συνοικισμό Κούνιες προς Γέφυρα Τζαρή

• Δημοτική Οδό ΜακρύκαμπουΛεπανιών προς Γραικικό

Η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στο Νομό Ιωαννίνων

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα τηναποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτωνκαι την εξυπηρέτηση των πολιτών, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος(με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης),στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου του Νομού Ιωαννίνων:

• Στο 8οχιλιόμετροΕπαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Χριστούς, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

• Στο 10οχιλιόμετροΕπαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Άγναντα, 7ο χιλιόμετρο Άγναντα προς Καταρράκτη – 20οχιλιόμετροΠράμανταπρος Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

• Στο 4οχιλιόμετροΕπαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Μελισσουργούς, λόγω πτώσης βράχων και δέντρων.

• Στο 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Ματσούκι, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

• Στο 27ο χλμ. επαρχιακής Οδού Ραφταναίων προς Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

• Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Άρτας στο Κουκλέσι.

• Στον παράδρομο Εγνατίας οδού στο ύψος του Δροσοχωρίου

Η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στην Ήπειρο, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί 187 κλήσεις από πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι περισσότερες κλήσεις προέρχονται από τις περιοχές των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της Φιλιππιάδας και των Τζουμέρκων.

Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων που έπεσαν σε δρόμους και τρεις παροχές άμεσης βοήθειας σε πολίτες που χρειάζονταν στήριξη.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

