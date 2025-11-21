«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Δυνατές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις έρχονται σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, πράγμα που σημαίνει πως το κύμα της κακοκαιρίας δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Υπογραμμίζει ακόμα ότι την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια, σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.

