Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μαθητές έφυγαν από φροντιστήριο με την... Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο
Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν στην περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με πυροσβεστικό όχημα χρειάστηκε να φύγουν από το φροντιστήριο μαθητές στην Βόνιτσα, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής (21/11).
Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν καθώς για ακόμη μια φορά έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν χειμάρρους.
Μάλιστα μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκαν την βοήθεια της Πυροσβεστικής για να επιστρέψουν σπίτια τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ