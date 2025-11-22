Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

Στιγμιότυπο από την περιοχή του Κηφισού κατά την διάρκεια της καταιγίδας στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες καθώς από αύριο Κυριακή έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη από τη νέα εβδομάδα ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει της χώρα μας που θα έχει ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα να διατηρηθούν.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτηση του, η χώρα βρίσκεται σε μια φάση με «συνεχώς ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων», που καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα που ήδη έχει δεχθεί σηματικές βροχοπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολλές καταστροφές αναμένεται να δεχτεί εκ νέου βροχοπτώσεις για τις επόμενες έξι ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έντασης.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.Μ Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες».

Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Κυριακή 23/11 και τη Δευτέρα 24/11, λόγω της μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πτώση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής 23/11. Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα 24/11 σε σχέση με τις μέγιστες που αναμένονται το μεσημέρι του Σαββάτου 22/11.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, η συνολική πτώση στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 7-8 °C με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη Δευτέρα 24/11 να αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 15-17 °C στα ηπειρωτικά και τις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές περιοχές και τους 17-19 °C στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS

Ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η παρουσία του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF

Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η ορογραφία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν η προαναφερθείσα ζώνη σύγκλισης που λειτούργησε ως μεταφορέας υγρών και θερμών αερίων μαζών.

Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα.

Ο καιρός αύριο Κυριακή

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και έως το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 11 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις στην Αττική πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

