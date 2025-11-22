Κακοκαιρία: Ο Νοέμβριος σπάει τα ρεκόρ βροχής - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

Η Ελλάδα βιώνει ένα ιδιαίτερα βροχερό Νοέμβριο, με έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τη Δυτική χώρα και το Ιόνιο. Οι βροχοπτώσεις έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα, ενώ οι επόμενες μέρες αναμένονται επίσης βροχερές, με ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb, αναλύει την κατάσταση και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία του καιρού.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, οι βροχές συνεχίζονται αλλά χωρίς σοβαρές καταιγίδες: «Θα βρέξει και σήμερα πάντως. Θα βρέξει και αύριο λίγο το πρωί αλλά θα βρέξει. Δεν νομίζω να έχουμε καταιγίδες άλλες, αλλά αυτά και οι βροχές αυτές που θα πέσουν είναι βροχές».

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025. Eurokinissi

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, αλλά οι επόμενες ημέρες θα φέρουν βροχές και σε άλλες περιοχές: «Όπως πάει επίσης οι βροχές… από τρίτη θα ξαναρχίσουν οι βροχές. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα ξαναβρίξει στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της χώρας, όχι μόνο στα δυτικά».

Ο Νοέμβριος αναμένεται να καταγραφεί ως ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών: «Ο Νοέμβριος θα κλείσει τελικά πιθανό να είναι ο πιο βροχερός Νοέμβριος για Ήπειρο και Ιόνιο των τελευταίων 25 ετών με τις βροχές που θα πέσουν, να φτάσουμε σε πολύ μεγάλη, δηλαδή σε νούμερα που θα είναι στα πιο μεγάλα των 120 ετών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολόγου, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση είναι: «Στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα όλο τον Νοέμβριο έχουν πέσει 350 χιλιοστά νερού. Στην Κόνιτσα έχουν πέσει 440 χιλιοστά νερού. Όλο τον χρόνο στην Αθήνα έχουμε 400».

Παρά την έντονη βροχόπτωση, σήμερα οι συνθήκες είναι σχετικά ήπιες.

Θερμοκρασίες και Προβλέψεις

Οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για την εποχή: «Την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο θα έχει 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα έχει 19-20 βαθμούς Κελσίου. Είναι μέρες με νοτιάδες, είμαστε πάνω από τα κανονικά. Από Τρίτη όμως που θα ξανά έχουμε νοτιάδες, θα μαλακώσει ο καιρός. Θα ανεβούν οι ελάχιστες και οι μέγιστες θερμοκρασίες».

Ο Νοέμβριος αναμένεται να κλείσει με θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα πέσει στα 1-2 βαθμούς Κελσίου μόνο σε περιοχές όπως η Φλώρινα, χωρίς όμως να καταγραφούν ακραία ψύχη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

