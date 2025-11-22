Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα και Ιωάννινα

Η κακοκαιρία που «σαρώνει» τη χώρα από χθες, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων νησιών.

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων Eurokinissi

Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμένα χωριά, διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμούς κατοίκων. Οι Αρχές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν σε περιοχές με σοβαρά προβλήματα.

Φιλιππιάδα: Πλημμύρες και καταπτώσεις

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει αφήσει έντονα σημάδια, με δρόμους να πλημμυρίζουν, πτώσεις κολώνων και καταπτώσεις σε διάφορα σημεία. Ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων, όπου οι κατολισθήσεις και οι διακοπές ρεύματος δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην καθημερινότητα.

Τζουμέρκα: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα Κεντρικά Τζουμέρκα αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στα Ιωάννινα, σε περιοχές όπως η Πεδινή κοντά στην Εγνατία, έχουν σημειωθεί πλημμύρες. Συνολικά, η Ήπειρος βιώνει εκτεταμένες καταστροφές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κόνιτσα: Προβλήματα υλεκτροδότησης

Στην Κόνιτσα οι συνέπειες της κακοκαιρίας ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας μεγάλο μέρος της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων χωρίς ρεύμα για ώρες. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και στα δίκτυα ύδρευσης.

⚠️Ποταμός Άωος στην Κόνιτσα



Φώτο : Lampros Raptis pic.twitter.com/0KUAkh77Wd — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 19, 2025

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί βοήθεια και να αντιμετωπιστούν με πιο γρήγορες διαδικασίες οι ζημιές, καθώς προς το παρόν δίνονται μόνο προσωρινές λύσεις.

Κέρκυρα: κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί

Στη βόρεια Κέρκυρα οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, με μεγάλες πλαγιές να υποχωρούν και δρόμους να κλείνουν. Πολλά χωριά έχουν μείνει προσωρινά αποκλεισμένα, ενώ η Πολιτική Προστασία και η ΕΜΑΚ έχουν πραγματοποιήσει απεγκλωβισμούς κατοίκων και οδηγών. Τα σπίτια και οι υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, και η μετακίνηση γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Κοντοκάλι.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς

Η Ήπειρος πλήττεται επίσης σοβαρά, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τα Ιωάννινα, την Άρτα και τη Θεσπρωτία. Ο ποταμός Καλαμάς έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας πλημμύρες σε χωράφια και δρόμους, ενώ πολλά χωριά έχουν αποκοπεί από την πρόσβαση λόγω κατολισθήσεων. Η κατάσταση στα ημιορεινά και ορεινά είναι κρίσιμη, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για να διασώσουν εγκλωβισμένους κατοίκους.

Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Στερεά: Ισχυρές βροχές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Στη Δυτική Ελλάδα, και κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Στερεά, η κακοκαιρία συνεχίζεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οδικά δίκτυα έχουν υποστεί ζημιές, με καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις, ενώ οι υποδομές ηλεκτροδότησης σε πολλά χωριά έχουν διακοπεί. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρές συστάσεις στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.