Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι στα Τζουμέρκα – Έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, καθώς η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου υπάρχουν προβλήματα.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει απαιτητική και μπορεί να παρουσιάσει νέα επιδείνωση.

Συστάσεις προς τους πολίτες:

  • Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.
  • Μη διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων, ειδικά όπου το οδόστρωμα τέμνει χείμαρρο χωρίς γέφυρα.
  • Αποφυγή διάσχισης χειμάρρων, είτε πεζή είτε με όχημα.
  • Χρήση εναλλακτικών διαδρομών όταν ο δρόμος είναι καλυμμένος με νερά, ακόμη κι αν απαιτούνται επιπλέον χιλιόμετρα.
  • Περιορισμός μετακινήσεων και απομάκρυνση από υπόγειους χώρους που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Για ανάγκες ή αναφορές προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Παντελή Βλάχο.

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα προχωρά σε νεότερες ενημερώσεις, εφόσον χρειαστεί.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

