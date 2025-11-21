Θεσσαλονίκη: Τρικάκια και μπογιές στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

Επίθεση με τρικάκια και συνθήματα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, εν ώρα λειτουργίας.

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο φαίνονται τρικάκια στο πάτωμα με σύνθημα σχετικό με το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ σε άλλο σημείο του χώρου έχει γραφτεί με μπογιά το μήνυμα: «όλοι θα πληρώσετε το αίμα για τα Τέμπη. Ρουβίκωνας».

Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος, σημειώνοντας πως η σημερινή ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ήπια» σε σύγκριση με την προηγούμενη επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στράτου Σιμόπουλου:

«Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ¨ήπια¨ συγκρινόμενη με τη προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου.

Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν ¨τα Τέμπη¨. Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης καταδίκασε με ανακοίνωσή της και η Νέα Δημοκρατία.

«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων.

Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους».

