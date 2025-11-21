Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό», λέει μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της ύστερα από πνιγμό λόγω εισρόφησης τροφής. Το παιδί υπέστη ανακοπή, καθώς οι αεραγωγοί της φράκαραν, και αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από το ειδικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου, αλλά και από υγειονομικούς του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ενός κοντινού ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου.

Ακολούθως, κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό συνέχισε τις προσπάθειες αναζωογόνησης, ενώ η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί επιχείρησαν εκ νέου να τη σώσουν, παρότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Δυστυχώς, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 10:00, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς.

Το 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Μετά την τραγωδία, ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός προσήχθησαν, ενώ ο χώρος σφραγίστηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες από τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν και γονείς μαθητών, με μία μητέρα να εκφράζει έντονα την αγωνία και την οργή της για την ενημέρωση που όπως υποστηρίζει δεν δόθηκε εγκαίρως.

«Πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς. Να πάρει τηλέφωνο η κοινωνική λειτουργός, ο ψυχολόγος, να μας πουν να έρθουμε να πάρουμε τα παιδάκια μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρώτη φορά συμβαίνει τέτοιο περιστατικό και οι γονείς το έμαθαν από τα κανάλια. Δεν είχα καμία ενημέρωση, κανένα τηλεφώνημα από το σχολείο. Αφήνουν τις μανάδες μέσα στο άγχος», δήλωσε στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα εμφανώς συγκλονισμένη η μητέρα, τονίζοντας πως πολλοί γονείς έσπευσαν στο σχολείο για να μάθουν τι έχει συμβεί.

Η κυρία Σοφία Αλβέρη μέλος του Ενιαίου Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Είμαστε εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις γιατί λείπει στελεχιακό δυναμικό, εκπαιδευτικοί, ειδικοί βοηθοί, παιδαγωγοί, ακόμα και μέσα μεταφοράς. Κάναμε συνάντηση με την υπουργό πριν 20 μέρες, ζητώντας να στελεχωθούν τα σχολεία. Ξέρουν από τον Ιούνιο πόσοι χρειάζονται. Σε άλλο περιστατικό χρειάστηκε απινιδωτής και δεν υπήρχε. Αν υπήρχε επαρκές προσωπικό και ο κατάλληλος εξοπλισμός, ίσως η έκβαση να ήταν διαφορετική».

Όπως πρόσθεσε, γονείς εδώ και μήνες επισημαίνουν ελλείψεις τόσο στη μεταφορά όσο και στο εκπαιδευτικό δυναμικό, τονίζοντας ότι «υπάρχουν σχολεία στον Πειραιά που στεγάζονται σε κοντέινερ». Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό εξέταση, με την κοινότητα να αναμένει απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού θανάτου και για τις συνθήκες που επικρατούν στα ειδικά σχολεία.