Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

Τραγωδία σήμερα Παρασκευή, το πρωί, στον Πειραιά: Μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε απο φαγητό, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στον Πειραιά.

Στο σχολείο υπήρχε εκείνη την ώρα και νοσηλευτής, αλλά και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που όμως δεν κατόρθωσαν να σώσουν το κορίτσι. Στο σημείο έσπευσε κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, όμως το παιδί δεν ανένηψε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την αστυνομία έχουν προσαχθεί ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου στην ασφάλεια Νίκαιας, προκειμένου να εξηγήσουν πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.