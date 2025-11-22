Βιβλική καταστροφή στη Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένα χωριά

«Βιβλική καταστροφή» από τις πλημμύρες

Βιβλική καταστροφή στη Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένα χωριά

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων. Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά μεγάλες καταστροφές. Στα βόρεια Τζουμέρκα πολλά χωριά εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους και προκάλεσαν πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχες ζημιές σημειώνονται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου: στον Δήμο Αρταίων καταγράφονται κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ στα Κεντρικά Τζουμέρκα υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στην πόλη των Ιωαννίνων εντοπίστηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής, δίπλα στην Εγνατία Οδό. Συνολικά, ολόκληρη η Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές καταστροφές.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε βασικές υποδομές, με μεγάλες κατολισθήσεις, ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα υδροδότησης. Μεγάλο μέρος των Μαστοροχωρίων έμεινε χωρίς ρεύμα για ώρες. Ο δήμαρχος Α. Παπασπύρου δήλωσε ότι έχει ζητηθεί η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για οριστική αποκατάσταση των βλαβών.

Χθες το «112» προειδοποίησε τους κατοίκους Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού τέθηκαν επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα πρόσφατα ακραία φαινόμενα.

Στην Κέρκυρα σημαντικές ζημιές

Η Κέρκυρα επλήγη ιδιαίτερα, με δρόμους να έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά, πέτρες και λάσπες. Στο νησί αναμένεται σήμερα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη, για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Περισσότερες από δέκα περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού έχουν πληγεί. Παρά τις μεγάλες ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν σχεδόν όλες τις βλάβες μέχρι αργά χθες το βράδυ.

Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν εξαιρετικά μεγάλη: 220 χιλιοστά μέσα σε μόλις 1,5–2 ώρες, ποσότητα που ισοδυναμεί με 220 τόνους νερού ανά στρέμμα, εξηγώντας και το εύρος των καταστροφών.

Πυροσβεστικό Σώμα σε γενική επιφυλακή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή στις πληγείσες περιοχές, με ενισχύσεις από ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ και επιπλέον διασωστικό εξοπλισμό. «Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κ. Τσίγκας.

