Καιρός: Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF 

Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η ορογραφία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν η προαναφερθείσα ζώνη σύγκλισης που λειτούργησε ως μεταφορέας υγρών και θερμών αερίων μαζών.

Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα.

