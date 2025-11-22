Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη

Κεντρική Ευρώπη και Μεσόγειος θα βρεθούν στον διάβα της

Κεντρική Ευρώπη και Μεσόγειος θα βρεθούν στον διάβα της
Αρχείου - Eurokinissi
Α υξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά και τα βόρεια, σύμφωνα με την ΕΜΥ . Παράλληλα, τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πολική μάζα που έρχεται στα Νότια

Η πολική αέρια μάζα που κατεβαίνει προς τα βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σε ορισμένες βορειοδυτικές περιοχές τα χιόνια ενδέχεται να κατέβουν και χαμηλότερα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί παγετός. Η πολική αυτή μάζα θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στην περιοχή, διαμορφώνοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σήμερα τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, σε περιοχές που ήδη έχουν δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Ηλεκτρικές εκκενώσεις και κεραυνοί σημειώνονται με μεγάλη συχνότητα.

Οι άνεμοι πνέουν νότιοι, με το Ιόνιο να φτάνει το απόγευμα ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο η κατάσταση είναι καλύτερη. Στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος κυμαίνεται στους 8 με 10 βαθμούς και ανεβαίνει όσο κινούμαστε ανατολικά. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει τους 24 βαθμούς, ενώ στη δυτική και βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 20.

Με την άφιξη των πολικών αέριων μαζών, η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη θα έχουν ξεκάθαρο χειμωνιάτικο χαρακτήρα. Στη συνέχεια ο καιρός θα στραφεί ξανά σε νοτιάδες και πολλές βροχές, ιδιαίτερα στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα από την Τετάρτη και έπειτα, καθώς νέες κακοκαιρίες από την Ιταλία θα επηρεάσουν τη χώρα. Το μοτίβο αυτό θα μας ακολουθήσει έως το τέλος του μήνα και στις αρχές Δεκεμβρίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

