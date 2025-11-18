Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες από την βόρεια Ιταλία φέρνουν τα πρώτα χιόνια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να κάνει λόγο για χειμωνιάτικη... έλευση.

Η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάζουν κυρίως τη βορειοδυτική Ελλάδα, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα συστήματα κακοκαιρίας θα προέρχονται από την περιοχή της βόρειας Ιταλίας και θα επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, βροχές αναμένονται και σε άλλα τμήματα της βόρειας Ελλάδας, αν και με μικρότερη ένταση. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχυμένοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 8 μποφόρ στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο. Ο βοριάς θα παραμείνει παρών μέχρι και το Σάββατο, συνοδεύοντας το βροχερό σκηνικό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23-24 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα μέρη της χώρας, με εξαίρεση τη δυτική και βόρεια Ελλάδα όπου η πτώση θα είναι αισθητή λόγω των βροχοπτώσεων.

Στην Αττική, δεν αναμένονται σημαντικές βροχές έως το Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι συννεφιές θα επικρατούν και θα δημιουργούν αυξημένη υγρασία ιδιαίτερα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι πιο ήπιο με συννεφιά και λίγες τοπικές βροχές που δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι νοτιάδες στα3 πόδια της Χαλκιδικής θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ18 και 19 βαθμών.

Την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα και βορειότερα, με επίκεντρο τη βορειοηπειρωτική χώρα και το βόρειο Ιόνιο. Εκεί οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα εναλλάσσει ήλιο και συννεφιές, με κάποιες τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα. Η τάση για την Κυριακή δείχνει πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά της βόρειας χώρας, καθώς ο βοριάς ενισχύεται προσωρινά.