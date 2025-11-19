Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

Με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα βόρειο-δυτικά με εμμονικές καταιγίδες, όπως τις χαρακτηρίζει, να επιμένουν.

Συγκεκριμένα «κύκλωσε» πέντε περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενώ τόνισε πως τις επόμενες ημέρες θα μας επισκεφτεί και ο... χειμώνας, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δυναμική.

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα...

Καλημέρα!

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και

σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

Διαβάστε επίσης