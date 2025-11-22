Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

Μια ισχυρή αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο πρώιμα επεισόδια αποδυνάμωσης και κατάρρευσης του Πολικού Στροβίλου των τελευταίων δεκαετιών.

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαταραχή αυτή δεν θα μείνει μόνο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αλλά θα μεταφερθεί σταδιακά προς τα χαμηλότερα επίπεδα, επηρεάζοντας τον καιρό σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και διαμορφώνοντας ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό για τον Δεκέμβριο.

Ο Πολικός Στρόβιλος μπορεί να περιγραφεί ως μια τεράστια ζώνη χαμηλής πίεσης που περιστρέφεται γύρω από τους πόλους, λειτουργώντας σαν «ατμοσφαιρικός φράχτης» που συγκρατεί τις πολικές αέριες μάζες στο βόρειο γεωγραφικό πλάτος.

Όταν αυτό το σύστημα είναι ισχυρό και σταθερό, ο ψυχρός αέρας παραμένει εγκλωβισμένος κοντά στον Βόρειο Πόλο και οι χειμώνες στα μέσα γεωγραφικά πλάτη είναι σχετικά ήπιοι. Όταν όμως ο στρόβιλος αποδυναμώνεται ή διασπάται, ο ψυχρός αέρας βρίσκει «διόδους διαφυγής» και κατεβαίνει νοτιότερα, προκαλώντας απότομες ψυχρές εισβολές, χιονοπτώσεις και έντονα χειμερινά φαινόμενα.

Μεσότιτλος: Η στρατοσφαιρική θέρμανση σε πλήρη εξέλιξη Τα δεδομένα από τη μέση στρατόσφαιρα δείχνουν ήδη παραμόρφωση της δομής του Πολικού Στροβίλου, με ισχυρές θερμές ανωμαλίες και δημιουργία υψηλών πιέσεων που λειτουργούν σαν «αντιστροβιλικό» σύστημα.

Οι θερμοκρασίες σε ύψος 30 χιλιομέτρων καταγράφουν αποκλίσεις έως και 30 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά έντονο για αυτή την εποχή. Η κορύφωση της διαταραχής αναμένεται προς τα τέλη Νοεμβρίου, γύρω από την αμερικανική Ημέρα των Ευχαριστιών, με τις επιπτώσεις στην επιφάνεια να γίνονται πιο αισθητές από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι συνέπειες σε Ευρώπη και βόρειο Ατλαντικό

Η μετατόπιση του πυρήνα του Πολικού Στροβίλου προς τη Βόρεια Αμερική ευνοεί, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, την επικράτηση υψηλών πιέσεων στη δυτική και νότια Ευρώπη.

Αυτό μεταφράζεται σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για αρκετές περιοχές, όμως το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αισθητά στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου. Ορισμένα σενάρια προβλέπουν ενίσχυση ανατολικών ρευμάτων προς την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Ρωσία και τη Σκανδιναβία, το γνωστό φαινόμενο που στη μετεωρολογία αποκαλείται «Beast from the East».

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Για τη χώρα μας, η εικόνα είναι πιο σύνθετη και απαιτεί προσεκτική ανάγνωση. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, το επικρατέστερο σενάριο δείχνει ότι η Ελλάδα θα βρεθεί υπό την επίδραση σχετικά υψηλών πιέσεων, με θερμοκρασίες κοντά ή και λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό σημαίνει ήπιες χειμερινές συνθήκες, περιορισμένα φαινόμενα και διαστήματα καλού καιρού, ιδιαίτερα στη νότια και νησιωτική χώρα.

Ωστόσο, καθώς η στρατοσφαιρική διαταραχή “κατεβαίνει” προς τα χαμηλότερα στρώματα και το βαρομετρικό μοτίβο αναδιατάσσεται, αυξάνονται οι πιθανότητες για ψυχρές εισβολές στην ανατολική Μεσόγειο από το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να δεχθεί μεταφορά ψυχρότερων ηπειρωτικών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το ενδεχόμενο για πιο «χειμωνιάτικες» συνθήκες δεν αποκλείει και σύντομες κακοκαιρίες με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα όταν οι ψυχρές μάζες συναντούν θερμότερες και υγρές από το Ιόνιο και το Αιγαίο.

Τι δείχνει η τάση για τα Χριστούγεννα

Παρότι βρισκόμαστε ακόμη σε μακροπρόθεσμο προγνωστικό ορίζοντα, η γενική τάση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο ψυχρό και χειμωνιάτικο σκηνικό κοντά στις γιορτές, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα και τα ορεινά. Δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για βέβαιο «λευκό τοπίο», όμως οι πιθανότητες για επεισόδια αξιόλογου κρύου είναι αυξημένες σε σχέση με προηγούμενους σχετικά ήπιους χειμώνες.

Η πρόωρη κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες για δυναμικές καιρικές εξελίξεις μέσα στον Δεκέμβριο. Για την Ελλάδα, το πρώτο μισό του μήνα φαίνεται ήπιο, όμως το δεύτερο μισό κρύβει αυξημένο ενδιαφέρον, με πιθανότητα ψυχρών εισβολών και πιο έντονου χειμωνιάτικου καιρού. Οι επόμενες αναλύσεις θα καθορίσουν αν η χώρα θα δει απλώς μια πρόσκαιρη ψυχρή ανάσα ή ένα πιο σταθερό χειμωνιάτικο μοτίβο.