Καιρός: Αρκτική εισβολή στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τέλη Νοεμβρίου

Ο ρόλος του αντικυκλώνα των Αζορών στην αλλαγή του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Εισβολή αρκτικού αέρα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης: μια τεράστια μάζα πολύ ψυχρού αέρα εξαπλώνεται από τον Βόρειο Ατλαντικό προς τη Γηραιά Ήπειρο, φέρνοντας μαζί της πολικές θερμοκρασίες και συνθήκες καθαρά χειμωνιάτικες στη Σκανδιναβία και την κεντρική Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην μπλοκαρισμένη θέση του αντικυκλώνα των Αζορών πάνω από τον ωκεανό, ο οποίος ευνοεί την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του αντικυκλωνικού πεδίου. Αυτή τη στιγμή, μάζα αρκτικού-θαλάσσιου αέρα κατέρχεται νότια από τις ακτές του Λαμπραντόρ, διασχίζει τον Αρκτικό Ωκεανό, περνά στον Ατλαντικό και τελικά φτάνει στην Ευρώπη.

Το ρεύμα αυτό είναι ιδιαίτερα ψυχρό σε μεγάλα ύψη, αλλά και αρκετά υγρό, ικανό να προκαλέσει εκτεταμένες χιονοπτώσεις όπου συναντά ορεινούς όγκους και ενεργά μέτωπα.

Σε συνοπτικό επίπεδο, μια εκτεταμένη ύφεση κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό σύστημα καιρού, με άξονα βορράς/βορειοανατολή - νότος/νοτιοδυτικά, εκτεινόμενη από τη Σκανδιναβία έως την Ιβηρική Χερσόνησο. Εντός αυτής, οι ισόθερμες στα περίπου 1.500 μέτρα κινούνται μεταξύ -4°C και -8°C, τιμές που θεωρούνται καθαρά χειμερινές για τα τέλη Νοεμβρίου.

Σκανδιναβία στο ψύχος, γενικευμένη ψυχρή εισβολή στην υπόλοιπη Ευρώπη
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη στη Σκανδιναβία. Εξαιρετικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν τη νύχτα 20 προς 21 Νοεμβρίου 2025: μεγάλες εκτάσεις της κεντρικής και βόρειας Σουηδίας έφτασαν τους -25°C έως -32°C, με τοπικές τιμές ακόμη και κάτω από -34°C. Στη Φινλανδία, κυρίως στη Λαπωνία, οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από -24°C έως -30°C, ενώ στη Νορβηγία οι βόρειες και ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές σημείωσαν -14°C έως -25°C. Στα παράκτια τμήματα, πιο εκτεθειμένα στα ήπια θαλάσσια ρεύματα, τα θερμόμετρα παρέμειναν κοντά στο μηδέν, αλλά σε ξεκάθαρα χειμερινά επίπεδα.

1763797731178-738001111-clipboard11-22-202501.jpg

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το κύμα ψύχους είναι εκτεταμένο, αν και λιγότερο ακραίο. Στις Άλπεις, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Αυστρία και την Τσεχία, οι ελάχιστες κυμαίνονται γενικά από -2°C έως -6°C, με τοπικά -8°C σε κλειστές κοιλάδες. Στη Γαλλία, τη βόρεια Ισπανία και τις χώρες Μπενελούξ, οι θερμοκρασίες κινούνται μεταξύ -2°C και +1°C, με εκτεταμένο παγετό κατά τις νυχτερινές ώρες.

Χαμηλά βαρομετρικά και αυξημένος κίνδυνος χιονιού μέχρι και στα πεδινά
Η εκτεταμένη αυτή ψυχρή μεταφορά συνοδεύεται από ένα μεγάλο κύριο χαμηλό βαρομετρικό μεταξύ Πολωνίας και Βαλτικών χωρών, με πιέσεις γύρω στα 1000 hPa. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες σχηματίστηκε και δευτερεύον χαμηλό πάνω από το Λιγουρικό Πέλαγος, με τιμές κοντά στα 1003 hPa: μια κλασική διάταξη που διοχετεύει ψυχρό αέρα από τον βορρά και πιο υγρές μάζες από τη Μεσόγειο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, το επόμενο διάστημα αναμένονται χιονοπτώσεις που μπορεί να φτάσουν έως τις πεδινές περιοχές ή πολύ χαμηλά υψόμετρα, όχι μόνο στη βόρεια Ιταλία αλλά και πέρα από τις Άλπεις, στη βορειοανατολική Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Σε πολλές από αυτές τις περιοχές, το χιόνι ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις, σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον από παγετό και αρνητικές θερμοκρασίες.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα στο τέλος Νοεμβρίου

Αν και ο κύριος όγκος της αρκτικής εισβολής αφορά την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η Ελλάδα δεν αναμένεται να μείνει ανεπηρέαστη. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι προς το τέλος Νοεμβρίου ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σταδιακά και τη χώρα μας.

Το πρώτο και πιο αισθητό αποτέλεσμα θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά. Οι ελάχιστες ενδέχεται να πέσουν σε μονοψήφιες τιμές ακόμη και σε πεδινές περιοχές, με παγετό κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Στα ορεινά, το κρύο θα είναι πιο έντονο, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για αρκετές ώρες το 24ωρο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εμφάνιση των πρώτων αξιόλογων χιονοπτώσεων της σεζόν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ιδιαίτερα αν ενεργοποιηθεί βαρομετρικό χαμηλό στο Αιγαίο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι χιονοπτώσεις μπορεί να κατέβουν σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, προκαλώντας τοπικές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, με επικράτηση βορείων και βορειοανατολικών ρευμάτων στο Αιγαίο, γεγονός που θα αυξήσει το αίσθημα ψύχους, ακόμη και σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ακραίες. Στην Αττική και τη νότια χώρα η ψυχρή εισβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή μέσω της πτώσης της θερμοκρασίας και της αλλαγής της αίσθησης του καιρού, χωρίς όμως – προς το παρόν – έντονα φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Η παρούσα εξέλιξη συνιστά μια ξεκάθαρη μετάβαση σε χειμερινό σκηνικό για μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, με στοιχεία που θυμίζουν καταχείμωνο. Για την Ελλάδα, το τέλος Νοεμβρίου φαίνεται πως σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή ψυχρή δοκιμασία της σεζόν, με κρύο, πιθανό παγετό στα βόρεια και αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση δεν δείχνει στιγμιαία. Η δυναμική της ατμόσφαιρας υποδηλώνει πως το ψυχρό μοτίβο μπορεί να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα επεισόδια κακοκαιρίας στις αρχές Δεκεμβρίου. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να αποκτήσουν χαρακτηριστικά πλήρους χειμώνα νωρίτερα από το συνηθισμένο.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

