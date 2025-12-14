«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

Μητέρα καταγγέλλει περίεργους ήχους από baby monitor - Τι απαντά η εταιρεία και τι λένε οι ειδικοί για την ασφάλεια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

Η εικόνα από το baby monitor μέσω κινητού τηλεφώνου, την ώρα που η μητέρα άκουσε τους περίεργους ήχους

Ανησυχία και φόβο προκάλεσε σε μια μητέρα από το Λαφαγιέτ του Κολοράντο ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν, όπως καταγγέλλει, άκουσε τη φωνή κάποιου αγνώστου να ακούγεται από το σύστημα ενδοεπικοινωνίας του παιδιού της.

Η μητέρα, η οποία συστήνεται ως Τζέιν και ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της για λόγους ιδιωτικότητας, δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε ενδοεπικοινωνία μωρού της εταιρείας «Nanit» εδώ και 19 μήνες χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, το περασμένο διάστημα, ενώ παρακολουθούσε το παιδί της από το κινητό της τηλέφωνο, άκουσε έναν παράξενο ήχο.

«Όταν ξυπνούσα εγώ, ξυπνούσε κι εκείνη η φωνή. Τον άκουγα να μουρμουρίζει από το κινητό μου και μαζί ακουγόταν και ένας πολύ περίεργος ήχος, σαν θόρυβος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για παραβίαση της συσκευής

Η Τζέιν έτρεξε αμέσως στο δωμάτιο του παιδιού της και αποσύνδεσε τη συσκευή, φοβούμενη ότι η ενδοεπικοινωνία μωρού είχε παραβιαστεί από χάκερ.

https://www.instagram.com/reel/DQXRRrwkgsQ/

«Ήταν τρομακτικό. Προσπαθώ ακόμη να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να προστατευτούμε», δήλωσε. Η μητέρα επικοινώνησε με την εταιρεία «Nanit» για να αναφέρει το περιστατικό.

Η απάντηση της εταιρείας Nanit

Σε δήλωσή της στο CBS Colorado, η εταιρεία ανέφερε ότι διεξήγαγε αρχικό έλεγχο χωρίς να εντοπίζει ενδείξεις παραβίασης, ωστόσο προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση για παν ενδεχόμενο.

Παρά τις εξηγήσεις, η Τζέιν δηλώνει πως εξακολουθεί να αισθάνεται ανασφάλεια. «Τα λόγια ακούγονται πολύ καθαρά. Κάποιος μιλάει. Δεν μοιάζει με τεχνικό πρόβλημα ή παραμόρφωση. Ακούγεται σαν κάποιος να μιλούσε στο παιδί μου», είπε.

Τι λένε οι ειδικοί για τα Wi-Fi baby monitors

Ο καθηγητής Πληροφορικής του Metropolitan State University of Denver, Στιβ Μπίτι, εξηγεί ότι οι οικιακές κάμερες ασφαλείας και οι ενδοεπικοινωνίες μωρών που συνδέονται στο διαδίκτυο δεν διαθέτουν όλα το ίδιο επίπεδο προστασίας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

baby-monitor-hack-10pkg-transfer-frame-514.jpg

Εικόνα από το Wi-Fi baby monitor μέσω του οποίου η μητέρα άκουσε τους περίεργους ήχους

«Πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα, ίσως τα πιο ευαίσθητα, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο είναι πιο ασφαλή», τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι συχνά, ωστόσο οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να προσπελαστεί διαδικτυακά ενδέχεται θεωρητικά να παρακολουθείται. Συνέστησε τη χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και επένδυση σε ποιοτικές συσκευές, καθώς αυτό συχνά αντικατοπτρίζει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Στο μεταξύ, η Τζέιν δήλωσε ότι έχει πλέον αντικαταστήσει το τη συγκεκριμένη ενδοεπικοινωνία με σύστημα κλειστού κυκλώματος γιατί νιώθει πιο ασφαλής.

«Δεν ξέρω τι συνέβη και κανείς δεν μπορεί να μου δώσει σαφή απάντηση. Όμως αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τα παιδιά μας, θέλω ο κόσμος να το γνωρίζει», δήλωσε.

baby-monitor-hack-10pkg-transfer-frame-49.jpg

Η Τζέιν, μητέρα από το Κολοράντο, περιγράφει το περιστατικό με τους περίεργους ήχους από την ενδοεπικοινωνία μωρού

Η νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η «Nanit» υποστήριξε ότι πραγαματοποίησε διεξοδικό έλεγχο του συμβάντος. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αρχεία πρόσβασης έδειξαν ότι δεν μεταδόθηκε ήχος από τη συσκευή εκείνη τη στιγμή, ενώ το μικρόφωνο κατέγραψε αυξημένα επίπεδα ήχου από το περιβάλλον.

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παραχθούν παραμορφωμένοι ήχοι και τόνισε ότι εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση της τεχνολογίας της. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήρη επιστροφή χρημάτων στη συγκεκριμένη πελάτισσα.

