Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε

Για χρόνια μετά το δυστύχημα ενός αυτοκινήτου Tesla που χρησιμοποιούσε τον αυτόματο πιλότο (Autopilot) και έπεσε πάνω σε ένα νεαρό ζευγάρι στη Φλόριντα το 2019, έλειπαν κρίσιμα δεδομένα που περιέγραφαν λεπτομερώς τον τρόπο που εξελίχθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, αναφέρει η εφημερίδα Washington Post.

Οι πληροφορίες αυτές ήταν καθοριστικές για την υπόθεση που ο επιζών και η οικογένεια του θύματος είχαν καταθέσει εναντίον της Tesla, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι «δεν διέθετε τα δεδομένα».

Τότε, ένας αυτοαποκαλούμενος χάκερ, ο οποίος προσλήφθηκε από τους ενάγοντες για να αποκωδικοποιήσει το περιεχόμενο ενός τσιπ που ανακάλυψαν στο όχημα, βρήκε τα εν λόγω δεδομένα ενώ έπινε μια ζεστή σοκολάτα σε ένα Starbucks στη Νότια Φλόριντα. Η Tesla δήλωσε αργότερα στο δικαστήριο ότι είχε τα δεδομένα στους δικούς της διακομιστές από την αρχή.

Η ανακάλυψη του χάκερ θα γινόταν ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας δίκης που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, η οποία ανέλυσε τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση και κατέληξε σε μια ιστορική απόφαση ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της εταιρείας.

Τα πολύτιμα δεδομένα των τροχαίων

Ο κρίσιμος και έως τώρα απόρρητος ρόλος ενός χάκερ στην πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες υποδεικνύει πόσο πολύτιμα είναι τα δεδομένα της Tesla όταν η πρωτοπόρα τεχνολογία της εμπλέκεται σε ένα ατύχημα. Ενώ η Tesla δήλωσε ότι έχει δώσει παρόμοια δεδομένα σε άλλες δικαστικές υποθέσεις, η αγωγή στη Φλόριντα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αντίληψη των ενόρκων για τη συνεργασία της Tesla στην παροχή τέτοιων δεδομένων μπορεί να επηρεάσει μια απόφαση ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τεχνολογία υποβοήθησης του οδηγού της Tesla περιλαμβάνει λειτουργίες που ελέγχουν αυτόματα την ταχύτητα και το τιμόνι του αυτοκινήτου και είναι προγραμματισμένες να αντιδρούν όταν ένα εμπόδιο, όπως ένα άλλο όχημα ή ένας πεζός, βρίσκεται στο δρόμο του. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έχει αναφερθεί στο όχημά του ως «έναν πολύ εξελιγμένο υπολογιστή με ρόδες» και έχει δηλώσει ότι η Tesla είναι «εταιρεία λογισμικού όσο και εταιρεία υλικού». Έχει τοποθετήσει την πιο προηγμένη έκδοση της τεχνολογίας υποβοήθησης του οδηγού που διατίθεται στους καταναλωτές, το Full Self-Driving, ως «τη διαφορά μεταξύ του να αξίζει η Tesla πολλά χρήματα και του να αξίζει ουσιαστικά μηδέν».

Το σύνολο των δεδομένων που αναζητούσαν οι ενάγοντες, το οποίο αναφερόταν ως το «στιγμιότυπο σύγκρουσης», έδειχνε ακριβώς τι είχαν ανιχνεύσει οι κάμερες του οχήματος πριν από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε. Οι δικηγόροι των ενάγοντων δήλωσαν ότι πίστευαν ότι τα δεδομένα θα παρουσίαζαν μια εικόνα των ελλείψεων του συστήματος, και ο χάκερ — ο οποίος για χρόνια αποσυναρμολογούσε υπολογιστές Autopilot και κλωνοποιούσε τα δεδομένα τους — ήταν σίγουρος ότι θα τα βρει.

«Για κάθε λογικό άνθρωπο, ήταν προφανές ότι τα δεδομένα υπήρχαν», δήλωσε ο χάκερ στην εφημερίδα The Washington Post, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο για αντίποινα. Ο χάκερ, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο @greentheonly, δεν κατέθεσε στην υπόθεση.

Υπεύθυνος ο οδηγός ή η τεχνολογία του αυτοκινήτου;

Για τρεις εβδομάδες στο Μαϊάμι, ζητήθηκε από μια επιτροπή ενόρκων να εξετάσει σε ποιο βαθμό η τεχνολογία Autopilot της Tesla ήταν υπεύθυνη για ένα τροχαίο ατύχημα που στοίχισε τη ζωή της 22χρονης Naibel Benavides Leon και προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον φίλο της, Dillon Angulo, στο Key Largo. Οι ενάγοντες υπέβαλαν κοινή ομοσπονδιακή αγωγή κατά της Tesla πέρυσι, ισχυριζόμενοι ότι το όχημα δεν προειδοποίησε τον οδηγό για το ζευγάρι που βρισκόταν μπροστά του και ότι ήταν αμελές στο να επιτρέψει στο Autopilot να λειτουργήσει σε έναν δρόμο για τον οποίο δεν είχε σχεδιαστεί.

Ο Angulo και η οικογένεια Benavides Leon αρχικά μήνυσαν τον οδηγό της Tesla, George McGee, ο οποίος είπε ότι χρησιμοποιούσε το Autopilot όταν έστρεψε το βλέμμα του από τον δρόμο για να πιάσει το κινητό τηλέφωνο που του είχε πέσει.

Η Tesla δήλωσε ότι δεν ήταν υπεύθυνη για το ατύχημα και ότι ο McGee ήταν πλήρως υπεύθυνος, επειδή ο νόμος και το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος ορίζουν ότι ο οδηγός πρέπει να έχει τον έλεγχο, ανεξάρτητα από το αν το Autopilot είναι ενεργοποιημένο. Μετά την αρχική δημοσίευση αυτού του άρθρου της Washington Post, ένας εκπρόσωπος της Tesla επανέλαβε μια δήλωση που είχε αρχικά δοθεί και δημοσιευτεί στην εφημερίδα The Post τον Ιούλιο: «Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι αυτό το ατύχημα δεν είχε καμία σχέση με την τεχνολογία Autopilot της Tesla. Αντίθετα, όπως και τόσα άλλα ατυχήματα που έχουν συμβεί από την εφεύρεση των κινητών τηλεφώνων, αυτό προκλήθηκε από έναν οδηγό με αποσπασμένη προσοχή». Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν απέκρυψε σκόπιμα τα στοιχεία, αλλά απλώς δεν μπόρεσε να τα βρει.

Πλήγμα στο δόγμα «ευθύνη του οδηγού»

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από μια ημέρα για να κρίνουν την Tesla υπεύθυνη κατά 33% για το ατύχημα και να της επιβάλει αποζημίωση ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων για ηθική και υλική βλάβη. Η ετυμηγορία ήταν ένα συγκλονιστικό πλήγμα για μια εταιρεία που επί χρόνια υποστήριζε με επιτυχία ότι ο οδηγός φέρει την ευθύνη όταν η τεχνολογία της εμπλέκεται σε ατύχημα. Η Tesla δήλωσε ότι η ετυμηγορία ήταν λανθασμένη και ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση, δεδομένων των «ουσιαστικών νομικών σφαλμάτων και παρατυπιών κατά τη δίκη».

Η δικαστής Beth Bloom, που προήδρευσε της υπόθεσης, δήλωσε σε μια απόφαση ότι δεν βρήκε «επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» ότι η Tesla απέκρυψε σκόπιμα τα δεδομένα κατά την αρχή της υπόθεσης. Ωστόσο, αποφάνθηκε ότι η Tesla υποχρεούται να αποζημιώσει τους ενάγοντες για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την ανάκτηση των δεδομένων.

Η Tesla ζήτησε την Παρασκευή από την Bloom να ακυρώσει την απόφαση ή να διατάξει νέα δίκη και πίεσε για την κατάργηση ή τη μείωση της αποζημίωσης που επιδίκασαν οι ένορκοι.

Ένα πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα, δήλωσε ότι παρά την απόφαση της δικαστή, η διαμάχη σχετικά με την προσβασιμότητα των δεδομένων πιθανότατα είχε «σημαντική επίδραση στην απόφαση».

Αντίκτυπος πέρα από τη δικαστική αίθουσα

«Αυτή είναι μια πρωτοποριακή απόφαση», δήλωσε ο Fred Lambert, αρχισυντάκτης του ιστότοπου Electrek για τους λάτρεις των ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος είχε προηγουμένως αναφερθεί στη διαμάχη σχετικά με τα δεδομένα. Ο Lambert δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο η Tesla χειρίστηκε τα δεδομένα συνέβαλε στο αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά «αν είχαν καταφέρει να την παρατείνουν λίγο περισσότερο ή αν ο ενάγων δεν είχε καταφέρει να κλωνοποιήσει εγκαίρως τον υπολογιστή του Autopilot».

Ήδη, ο αντίκτυπος της δικαστικής ήττας της Tesla έχει απήχηση πέρα από την αίθουσα του δικαστηρίου του Μαϊάμι.

Μια αγωγή μετόχων στο Τέξας που κατατέθηκε αυτό το μήνα ισχυρίζεται ότι η Tesla εξαπάτησε τους επενδυτές με την προώθηση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης. Η καταγγελία των μετόχων αναφέρεται συγκεκριμένα στο αποτέλεσμα της υπόθεσης της Φλόριντα πριν κατηγορήσει την Tesla για «παράνομες πράξεις και παραλείψεις». Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ετυμηγορία έδωσε επίσης νέα ώθηση σε εκκρεμείς υποθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας που αναμένεται να εκδικαστεί στη Βόρεια Καλιφόρνια το φθινόπωρο για το θάνατο ενός 15χρονου.

Μεγάλα χρηματικά ποσά για εξωδικαστική συμφωνία

Σε συνεντεύξεις, ο Angulo και η αδελφή του Benavides Leon, Neima Benavides, δήλωσαν ότι απέρριψαν «πολλά χρήματα» από την Tesla, η οποία, όπως είπαν, προσπάθησε να αποφύγει τη δίκη προσφέροντάς τους μια συμφωνία. Η Tesla αρνήθηκε να σχολιάσει, αν και οι προσφορές για εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν είναι ασυνήθιστες σε τέτοιες περιπτώσεις. Γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζαν μια σκληρή υπεράσπιση, οι ενάγοντες δήλωσαν ότι ήθελαν το κοινό να μάθει πώς η Tesla τους εξαπάτησε τα χρόνια που ακολούθησαν το ατύχημα — συμπεριλαμβανομένης της παρατεταμένης μάχης για τα δεδομένα που τελικά ανακτήθηκαν από τον χάκερ.

«Νιώθουμε ανακούφιση που ο κόσμος το γνωρίζει, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για εμάς», δήλωσε η Neima Benavides. «Η αδελφή μου δεν είναι εδώ. Και τίποτα δεν θα την φέρει πίσω».

Το χρονικό των κρυμμένων δεδομένων

Αμέσως μετά το ατύχημα στις 9:14 μ.μ. στις 25 Απριλίου 2019, τα κρίσιμα δεδομένα που περιγράφουν λεπτομερώς πώς εξελίχθηκε το ατύχημα μεταφορτώθηκαν αυτόματα στους διακομιστές της εταιρείας και αποθηκεύτηκαν σε μια τεράστια κεντρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Η έδρα της Tesla έστειλε αμέσως ένα αυτόματο μήνυμα στο αυτοκίνητο επιβεβαιώνοντας ότι είχε λάβει το στιγμιότυπο της σύγκρουσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, τα δεδομένα «αποσυνδέθηκαν» αυτόματα από το Tesla Model S του 2019 που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το τοπικό αντίγραφο επισημάνθηκε για διαγραφή, μια συνήθης πρακτική για τα Tesla σε τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με μαρτυρία στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση ενός μηχανικού λογισμικού και διευθυντή της ομάδας Autopilot, στο διάστημα μεταξύ της σύγκρουσης και της παρέμβασης του χάκερ, κάποιος στην Tesla πιθανότατα έλαβε την «απόφαση για διαγραφή» του αντιγράφου των δεδομένων και από την κεντρική βάση δεδομένων της εταιρείας, αφήνοντας τους ερευνητές και την οικογένεια χωρίς τις πληροφορίες που θεωρούσαν απαραίτητες για να συνθέσουν το παζλ του τι συνέβη.

Περίπου δύο μήνες μετά τη σύγκρουση, ο David Riso, τότε επικεφαλής ερευνητής της Florida Highway Patrol για υποθέσεις ανθρωποκτονίας από τροχαία ατυχήματα, μπήκε σε ένα κέντρο σέρβις της Tesla στη Νότια Φλόριντα — μια συνάντηση που είχε κανονίσει ένας από τους δικηγόρους της Tesla — κρατώντας δύο εξαρτήματα από το κατεστραμμένο Tesla, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου: τη μονάδα ελέγχου πολυμέσων, μια επίπεδη κεντρική οθόνη που χρησιμοποιείται για πλοήγηση και άλλες λειτουργίες, και τη μονάδα ελέγχου Autopilot, ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε τα κρίσιμα δεδομένα και από το οποίο κρέμονταν καλώδια.

Από εκεί, ένας τεχνικός σέρβις της Tesla προσπάθησε να ανακτήσει τις πληροφορίες που μπορούσε — συνδέοντας τη μονάδα ελέγχου πολυμέσων σε ένα άλλο Tesla και εξετάζοντας το περιεχόμενό της σε έναν υπολογιστή.

Ο εν λόγω υπάλληλος βεβαίωσε ότι δεν ενεργοποίησε ποτέ τη μονάδα ελέγχου Autopilot, όπου βρισκόταν το στιγμιότυπο, όπως δείχνουν τα έγγραφα του δικαστηρίου, και επικεντρώθηκε αντίθετα στη μονάδα ελέγχου πολυμέσων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, η Tesla αναγνώρισε ότι η μονάδα ελέγχου Autopilot μετέδωσε δεδομένα κατά τη στιγμή της επιθεώρησης της αστυνομίας. Η Tesla ανακάλεσε την κατάθεση του υπαλλήλου της «αφού ανακάλυψε στοιχεία που δεν συνάδουν με την περιγραφή των γεγονότων που έδωσε», ανέφερε.

Η ενεργοποίηση της μονάδας αυτής αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον Alan Moore, εμπειρογνώμονα και εγκληματολόγο μηχανικό που κατέθεσε υπέρ των ενάγοντων, καθώς θα ενεργοποιούσε «μια σειρά αυτόματων διαδικασιών», μεταξύ των οποίων και η ενημέρωση του λογισμικού. «Το πρόβλημα είναι ότι... όλα αυτά συμβαίνουν στον θησαυρό», είπε, θέτοντας σε κίνδυνο το στιγμιότυπο της σύγκρουσης.

Στο κέντρο σέρβις εκείνη την ημέρα, ο τεχνικός κατέβασε τα δεδομένα σε ένα στικ USB που είχε φέρει ο Riso στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ο υπάλληλος αμέσως έθεσε χαμηλές προσδοκίες, όπως είπε ο Riso στους ενόρκους τον περασμένο μήνα.

«Μου είπε ότι ήταν τα δεδομένα ήταν κατεστραμμένα ακόμη και πριν μου επιστρέψει το στικ USB», ανέφερε ο Riso στην κατάθεσή του.

Μετά από χρόνια προσπαθειών και αποτυχιών να ανακτήσουν αυτά τα δεδομένα από την Tesla, οι δικηγόροι των ενάγοντων δήλωσαν ότι τελικά έφτασαν σε αδιέξοδο το 2024 και ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε δίκη χωρίς αυτά. Ωστόσο, σε μια τελευταία προσπάθεια να βρουν το στιγμιότυπο εκείνο το καλοκαίρι, ανέκτησαν τις μονάδες ελέγχου από την Τροχαία της Φλόριντα, η οποία τις είχε ακόμα στην κατοχή της. Στη συνέχεια, χρειάστηκαν έναν τεχνικό εμπειρογνώμονα για να κατανοήσουν και να εξαγάγουν τα δεδομένα που περιείχαν.

Τότε στράφηκαν στον χάκερ greentheonly, ο οποίος είχε μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δουλειά του στην ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένα Tesla και τη δημοσίευση των ευρημάτων του στο X.

Ο χάκερ συμβουλεύονταν την ομάδα των ενάγοντων όταν η Tesla πρότεινε στους ενάγοντες να ενεργοποιήσουν τη μονάδα ελέγχου του Autopilot για να προσδιορίσουν ποια δεδομένα περιείχε — μια ιδέα στην οποία ο greentheonly αντιτάχθηκε σθεναρά.

«Ας το ενεργοποιήσουμε και ας το ενημερώσουμε για να δούμε τι θα συμβεί», θυμάται ότι πρότειναν. «Αν ήθελα να καταστρέψω τα αποδεικτικά στοιχεία στον υπολογιστή, αυτή ακριβώς θα ήταν η συμβουλή που θα έδινα».

Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η Tesla και οι ενάγοντες συμφώνησαν στους όρους για να έχει ο χάκερ πρόσβαση στα δεδομένα της μονάδας Autopilot. Τον Οκτώβριο, οι δικηγόροι των ενάγοντων έφεραν τον χάκερ στο Μαϊάμι από το σπίτι του, που βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μέσα σε ένα Starbucks κοντά στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, οι δικηγόροι των εναγόντων παρακολούθησαν τον greentheonly να ενεργοποιεί τον υπολογιστή ThinkPad του και να συνδέει ένα flash drive που περιείχε ένα αντίγραφο των περιεχομένων της μονάδας Autopilot. Μέσα σε λίγα λεπτά, βρήκε βασικά δεδομένα που είχαν επισημανθεί για διαγραφή — μαζί με την επιβεβαίωση ότι η Tesla είχε λάβει το στιγμιότυπο της σύγκρουσης λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα — αποδεικνύοντας ότι οι κρίσιμες πληροφορίες θα έπρεπε να ήταν προσβάσιμες από την αρχή.





Τις επόμενες μέρες, ο χάκερ χρησιμοποίησε τα δεδομένα που βρήκε για να δημιουργήσει ένα βίντεο της σύγκρουσης, το οποίο έδειχνε με μεγάλη λεπτομέρεια ακριβώς τι είδε το Tesla τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση.

Στο βίντεο με τις σχολιασμένες εικόνες που προβλήθηκε στους ενόρκους, το αυτοκίνητο ανιχνεύει ένα όχημα σε απόσταση περίπου 170 ποδιών. Σε ένα επόμενο καρέ, φαίνεται να ανιχνεύει έναν πεζό σε απόσταση περίπου 116 ποδιών.

Καθώς ο McGee πλησιάζει όλο και πιο κοντά, το βίντεο δείχνει το Tesla να σχεδιάζει μια διαδρομή μέσα από το φορτηγό του Angulo, ακριβώς εκεί όπου αυτός και η κοπέλα του στεκόντουσαν πίσω από πινακίδες που υποδείκνυαν το τέλος του δρόμου.

Στο δικαστήριο, ο Smith, δικηγόρος της Tesla, είπε ότι το βίντεο ήταν μια σαφής απεικόνιση του γεγονότος ότι ο McGee είχε αρκετό χρόνο να αντιδράσει αν είχε προσέξει τον δρόμο. Ο Smith είπε ότι η Tesla θα ήθελε να είχε αυτό το αποδεικτικό στοιχείο από την αρχή, αλλά δεν είχε καταφέρει να το εντοπίσει.

Ο Brett Schreiber, ο κύριος δικηγόρος των ενάγοντων, είχε διαφορετική ερμηνεία, λέγοντας ότι το όχημα δεν προειδοποίησε τον McGee ότι ο δρόμος τελείωνε — και ότι η Tesla είχε εξαπατήσει τους ερευνητές για χρόνια σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα, παρόλο που η εταιρεία τα είχε «πριν ακόμη φτάσουν οι αστυνομικοί στον τόπο του δυστυχήματος».

«Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν εδώ για να είναι κάτι άλλο εκτός από σκόπιμο», δήλωσε σε συνέντευξη ένας άλλος δικηγόρος των ενάγοντων, ο Adam Boumel.

«Τα γεγονότα είναι επίμονα»

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές διέταξαν την διεξαγωγή ερευνών και την ανάκληση οχημάτων της Tesla μετά από δεκάδες σοβαρά ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων, κατά την τελευταία δεκαετία.

Εμπειρογνώμονες και δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με παρόμοιες υποθέσεις σχετικές με το Autopilot δήλωσαν ότι αποφάσεις όπως αυτή του Μαϊάμι είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να λογοδοτήσει η εταιρεία ενώπιον του κοινού, καθώς ο Musk συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εξελισσόμενη και πειραματική τεχνολογία της στους δρόμους.

Η απόφαση του Μαϊάμι «μας δίνει ελπίδα για το μέλλον ότι αυτές οι υποθέσεις μπορούν να έχουν επιτυχία», δήλωσε ο Don Slavik, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ευθύνης για προϊόντα, ο οποίος έχει αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις κατά της Tesla. «Το μήνυμα της κριτικής επιτροπής είναι: «Κάνατε κάτι λάθος, αλλάξτε τον τρόπο που λειτουργείτε». Ωστόσο, μέχρι να δούμε να συμβαίνει αυτό, φοβάμαι ότι θα χρειαστούν επιπλέον αποφάσεις».

Η Tesla έχει κερδίσει δύο φορές αγωγές για ελαττώματα στο σχεδιασμό και έχει διευθετήσει τουλάχιστον τέσσερις άλλες υποθέσεις πριν φτάσουν σε δίκη. Τα νέα αποκαλυφθέντα στοιχεία στην υπόθεση του Μαϊάμι, συμπεριλαμβανομένων των μεταγραφών από ώρες μαρτυρικών καταθέσεων, παρέχουν μια άνευ προηγουμένου εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Tesla υπερασπίζεται τον εαυτό της στο δικαστήριο.

Η υπόθεση συνέχισε επίσης μια σειρά πρόσφατων ήττων για την Tesla σε αξιώσεις που σχετίζονται με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Σε μια ιστορική απόφαση τον Ιούνιο, ο Marc Dobin, δικηγόρος με έδρα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, κέρδισε μια απόφαση που του έδωσε το δικαίωμα να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων για την αγορά της τεχνολογίας Full Self-Driving της Tesla αξίας 10.600 δολαρίων, αφού ένας διαμεσολαβητής αποφάνθηκε ότι η Tesla δεν είχε παραδώσει τις υποσχεθείσες λειτουργίες. Στα μέσα του 2021, ο Dobin αγόρασε ένα Tesla Model Y του 2021 με ένα πακέτο λογισμικού, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να έχει πρόσβαση σε αυτό που η Tesla ονόμαζε τότε Full Self-Driving Beta πριν ανταλλάξει το όχημα τον Μάρτιο του 2022.

Αυτό το περιστατικό, μαζί με το ατύχημα του 2019, όπως το βλέπει ο Dobin, είναι παραδείγματα υπερβολικών υποσχέσεων της Tesla. «Το πρόβλημα με την υπόθεση Key Largo — και εδώ είναι που όλα συνδέονται — είναι τα μεγάλα λόγια του Έλον Μασκ», είπε.

Την ίδια στιγμή, αρκετές εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Tesla που σχετίζονται με θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα αναμένεται να εκδικαστούν τα επόμενα χρόνια. Ο Schreiber — ο δικηγόρος των ενάγοντων στην υπόθεση του Μαϊάμι — αναμένει να αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα υπεράσπισης αυτό το φθινόπωρο στην Καλιφόρνια για μια άλλη υπόθεση που σχετίζεται με το Autopilot και αφορά τον θάνατο ενός 15χρονου αγοριού. Με τη νέα αυτοπεποίθηση που απέκτησε από την πρόσφατη ετυμηγορία του, ο Schreiber δήλωσε ότι έχει «κάθε πρόθεση» να ζητήσει από τους επόμενους ενόρκους που θα αντιμετωπίσει ετυμηγορία «άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων».

«Τα γεγονότα είναι επίμονα», είπε ο Schreiber.

