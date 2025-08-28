Tesla: «Κατάρρευση» των πωλήσεων στην Ευρώπη - Τριπλασιάστηκαν οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων της BYD

Οι πωλήσεις της Tesla σημείωσαν πτώση 40% τον Ιούλιο στην Ευρώπη, εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού με την κινεζική BYD.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40% σε όλη την Ευρώπη τον Ιούλιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ αντιμετωπίζει όλο και πιο σκληρό ανταγωνισμό από την κινεζική BYD.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 8.837 πωλήσεις αυτοκινήτων Tesla σε όλη την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το αντίστοιχο νούμερο για την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 14.769.

Πάνω από 13.000 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της BYD

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων BYD σε όλη την Ευρώπη αυξήθηκαν σε 13.503 τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με 4.151 ένα χρόνο νωρίτερα. Η BYD κατέχει πλέον μερίδιο αγοράς 1,2%, σύμφωνα με την ACEA. Το μερίδιο της Tesla παραμένει στο 0,8%.

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οι οποίες διαθέτουν σχετικά φθηνότερα μοντέλα, επεκτείνονται επιθετικά στην Ευρώπη. Η BYD ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις στην Ευρώπη για πρώτη φορά αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς JATO Dynamics.

Αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων της Βρετανίας (SMMT) δήλωσε ότι η παραγωγή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, κατά 5,6%.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Mike Hawes, δήλωσε ότι ήταν μια ταραχώδης περίοδος για την αγορά, με «αδύναμη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ασταθείς εμπορικές ροές και μαζικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό».

Τα υβριδικά παραμένουν πιο δημοφιλή

Η ACEA ανέφερε επίσης ότι κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν μπαταρία, που αντιπροσωπεύουν το 15,6% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποδείχθηκαν πιο δημοφιλείς, με 2,25 εκατομμύρια μονάδες να έχουν πωληθεί σε όλη την ΕΕ μέχρι στιγμής φέτος. Η αύξηση οφείλεται στην ανάπτυξη των τεσσάρων μεγαλύτερων αγορών: Γαλλία, με άνοδο 30,5%, Ισπανία, με άνοδο 30,2%, Γερμανία, με άνοδο 10,7%, και Ιταλία, με άνοδο 9,4%.

Η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια της ACEA, δήλωσε ότι για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Ευρώπη «πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνει τις δημόσιες υποδομές για την φόρτιση των οχημάτων, να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές φόρτισης και να διασφαλίσει καλά συντονισμένα προγράμματα κινήτρων για την αγορά τους».