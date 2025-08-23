Ξεκίνησε η διάθεση της εξαθέσιας έκδοσης του Tesla Model Y

Του Γιάννη Σκουφή

Το νέο Model Y L βασίζεται στην τετρακίνητη έκδοση Long Range και διαφέρει κυρίως στις διαστάσεις. Το μήκος του φτάνει τα 4,976 μέτρα, είναι δηλαδή σχεδόν 18 εκατοστά πιο μεγάλο από το στάνταρ Model Y, ενώ το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 152 χιλιοστά.

Η επιμήκυνση αυτή εξασφαλίζει καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου, ιδιαίτερα για τους επιβάτες της τρίτης σειράς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο χώρος είναι επαρκής ακόμη και για σχετικά ψηλούς ενήλικες. Η διάταξη περιλαμβάνει τρεις σειρές καθισμάτων για συνολικά 6 επιβαίνοντες.

01 04 02 04 03 04 04 04

Ενώ αυτά της μεσαίας είναι ανεξάρτητα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με νέα σχεδίαση προσκεφάλων και… ηλεκτρικά μπράτσα για ακόμα μεγαλύτερη άνεσης. Φυσικά δεν λείπουν τα πρακτικά στοιχεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα, όπως οι ποτηροθήκες και οι ξεχωριστοί αεραγωγοί για την τρίτη σειρά. Η διάθεση του Model Y L στην Κίνα ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες, με τιμή περίπου 43.700 ευρώ.

Παρότι η Tesla δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα εκδοχές για άλλες αγορές πλην της κινεζικής, ήδη έχει εντοπιστεί ένα πρωτότυπο στην Ευρώπη, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το μακρύ Model Y L και στη Γηραιά Ήπειρο. Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική της Tesla να επεκτείνει την γκάμα της σε κατηγορίες με υψηλή ζήτηση, προσφέροντας περισσότερη πρακτικότητα χωρίς μεγάλες θυσίες σε αυτονομία και επιδόσεις.

Διαβάστε επίσης