H McLaren πουλά τρία αγωνιστικά πριν καν αποκαλυφθούν!

Του Γιάννη Σκουφή

Η McLaren ετοιμάζεται να κάνει κάτι που δεν έχει συμβεί άλλη φορά στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού: να πουλήσει όχι ένα, αλλά τρία αγωνιστικά αυτοκίνητα πριν καν εμφανιστούν δημόσια ή συμμετάσχουν σε κάποιον αγώνα.

Η δημοπρασία θα γίνει σε συνεργασία με τον οίκο RM Sotheby’s, στο περιθώριο του τελευταίου Grand Prix της σεζόν 2025, στο Άμπου Ντάμπι, στις 7 Δεκεμβρίου.

Το επίκεντρο αυτής της ασυνήθιστης κίνησης είναι το μονοθέσιο της ομάδας Φόρμουλα 1 για το 2026, το οποίο θα διατεθεί προς πώληση πριν καν παρουσιαστεί επίσημα. Πλάι του θα βρίσκονται ένα πρωτότυπο της McLaren United AS για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2027 και ένα μονοθέσιο της Arrow McLaren IndyCar Team για τη σεζόν του 2026.

Όλα τα αγωνιστικά που θα βγουν σε δημοπρασία θα είναι αυθεντικά, πλήρως λειτουργικά και προορισμένα να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες διοργανώσεις. Ωστόσο, οι νέοι ιδιοκτήτες τους δεν θα τα παραλάβουν άμεσα. Αντίθετα, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι σεζόν, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το 2028 για το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1.

Ειδικά για την περίπτωση του μονοθεσίου F1, ο πλειοδότης δεν θα γνωρίζει ποιο από τα δύο θα αποκτήσει – είτε αυτό του Lando Norris είτε του Oscar Piastri. Μέχρι την τελική παράδοση, η McLaren θα παρέχει στον αγοραστή ένα μοντέλο επίδειξης του 2025, με leasing, και θα του προσφέρει προνόμια όπως επίσκεψη στο McLaren Technology Centre στο Woking και πρόσβαση στα παρασκήνια των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Η πώληση τριών αγωνιστικών από τρεις διαφορετικές κορυφαίες διοργανώσεις αποτελεί μια δήλωση για το εύρος και τη φιλοδοξία του προγράμματος αγώνων της McLaren. Το αν η πρωτοβουλία αυτή θα βρει ανταπόκριση στους συλλέκτες και υποψήφιους αγοραστές μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πρωτόγνωρη προσέγγιση που ανοίγει νέους δρόμους στη σχέση μεταξύ κατασκευαστών, ομάδων και κοινού.

Διαβάστε επίσης