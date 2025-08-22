Nissan: Το νέο Qashqai e-POWER κάλυψε 1.347 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ!
;Oταν έφτασαν στον τερματισμό το υπολειπόμενο καύσιμο επαρκούσε για άλλα 161 χιλιόμετρα
Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα.
Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα.
