Σπάνια Lamborghini Miura βρισκόταν 40 χρόνια μέσα σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης

Του Γιάννη Σκουφή

Μια από τις πιο σπάνιες παγκοσμίως Lamborghini Miura ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν παρκαρισμένη για τέσσερις δεκαετίες, προστατευμένη από τον καιρό αλλά και τον χρόνο. Το αυτοκίνητο δεν φυλασσόταν απλώς σε κάποιο γκαράζ, αλλά μέσα στο ίδιο το σαλόνι του ιδιοκτήτη, σε έναν χώρο δηλαδή με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Η ιστορία της βγήκε στη δημοσιότητα μέσα από ένα επεισόδιο της εκπομπής «Extreme Detailing» του Discovery Channel. Ο παρουσιαστής Larry Kosilla και ένας έμπορος κλασικών αυτοκινήτων εντόπισαν την Miura ύστερα από πληροφορίες για ένα «κρυμμένο διαμάντι». Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν το αυτοκίνητο ανάμεσα στα έπιπλα, σε εκπληκτική κατάσταση και σε μια ιδιαίτερα σπάνια απόχρωση: στην Luchi Del Bosco, ένα σκούρο μεταλλικό χρώμα που είχε επιλεγεί σε τρεις μόνο Miura P400 S της δεύτερης σειράς.

Το αυτοκίνητο είναι γνήσιο, με αριθμούς πλαισίου και κινητήρα που ταίριαζαν με τα χαρτιά που το συνοδεύουν και είχε τα πιο πολλά από τα αυθεντικά του εξαρτήματα. Η έξοδός του από το συγκεκριμένο χώρο δεν ήταν εύκολη υπόθεση μιας και χρειάστηκε να κατεδαφιστεί ένας τοίχος που το χώριζε από το γκαράζ.

Εκεί βρισκόταν μια πρώτης γενιάς Maserati Quattroporte από τη δεκαετία του ’60, κάτι που αποκαλύπτει τη σταθερή αγάπη του ιδιοκτήτη για τα κλασικά ιταλικά αυτοκίνητα, έστω κι αν τα κρατούσε «αιχμάλωτα» σε κλειστούς χώρους.

Η Miura, αν και ακινητοποιημένη για δεκαετίες, διατηρούσε το αρχικό της χρώμα και την εργοστασιακή της ταπετσαρία, στοιχεία που την καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμη για συλλέκτες. Αν και για να επιστρέψει στους δρόμους θα χρειαστεί επισκευή των μηχανικών της μερών η κατάστασή της θεωρείται ιδανική για αποκατάσταση από εξειδικευμένα συνεργεία ή ακόμα και από το Polo Storico της Lamborghini.

Τέλος, να πούμε πως η Miura πουλήθηκε πρόσφατα έναντι ποσού που σύμφωνα με πληροφορίες κυμάνθηκε από 1,0 έως και 1,2 εκατομμύρια δολάρια (από 940.000 έως 1,1 εκατ. ευρώ), όταν ο ιδιοκτήτης της την είχε αποκτήσει μεταχειρισμένη τη δεκαετία του ’80 για μόλις 10.000 δολάρια, περίπου 35.000 σημερινά ευρώ. Η επένδυσή του, λοιπόν αυξήθηκε πάνω από 100 φορές.

