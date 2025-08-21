Ford: Τα 60 χρόνια του Transit σε αριθμούς (Video)

Στις 9 Αυγούστου η Ford γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς το Νο 1 σε πωλήσεις βαν σε ολόκληρο τον κόσμο έγινε 60 ετών.

Από το 1965 που το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, το ιστορικό αυτό μοντέλο της αμερικάνικης μάρκας παραμένει σταθερά στην κορυφή, αποτελώντας έναν ακούραστο και αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε επαγγελματία, επιχείρηση και κοινότητα σε όλο τον κόσμο.

