Η Porsche 911 της Rezvani έχει ρετρό αισθητική και 750 ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η Rezvani, γνωστή κυρίως για τα θωρακισμένα SUV της, παρουσίασε επίσημα το RR1, ένα πρότζεκτ βασισμένο στην Porsche 911, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει την αισθητική των κλασικών 911 της δεκαετίας του ’70 με τη μηχανική τελειότητα των σύγχρονων μοντέλων.

Πρόκειται για το πρώτο δημιούργημα του νέου τμήματος της εταιρείας, του Rezvani Retro και παρουσιάστηκε επίσημα στο Monterey Car Week.

Η RR1 μάλιστα δεν είναι restomod, ένα ανακατασκευασμένο δηλαδή κλασικό μοντέλο, αλλά μια σύγχρονη 911 με ρετρό εμφάνιση, που ξεχωρίζει χάρη στους στρογγυλούς προβολείς της, τις επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα και ένα αμάξωμα με εμφανείς επεμβάσεις κυρίως στο πίσω μέρος όπου υπάρχει μια σταθερή αεροτομή, ένας ανασχεδιασμένος διαχύτης καθώς και νέες απολήξεις για την εξάτμιση.

Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής, από τα συνολικά 50 RR1 που θα κατασκευαστούν, διαθέτει λευκές, μπλε και κόκκινες ρίγες που δημιουργούν ένα livery εμπνευσμένο από τη Martini Racing καθώς και τροχούς με κόκκινα αεροδυναμικά καλύμματα.

Στο εσωτερικό, έχουν γίνει αλλαγές με ρετρό χαρακτήρα, όπως νέες επενδύσεις από ύφασμα σε μπλε-κόκκινες αποχρώσεις, ξύλινος επιλογέας ταχυτήτων, και δύο αναλογικά ρολόγια της Tag Heuer ενσωματωμένα στο ταμπλό. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί νέα πατάκια και ανασχεδιασμένο flat-bottom τιμόνι.

Η RR1 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η βασική RR1 600 βασίζεται στην 911 Carrera T και κινείται από έναν εξακύλινδρο twin-turbo κινητήρα 3.000 κυβικών και 600 ίππων, με μετάδοση στους πίσω τροχούς και δυνατότητα επιλογής μεταξύ χειροκίνητου κιβωτίου 6 ή 7 σχέσεων ή αυτόματου PDK. Η πιο ισχυρή RR1 750 βασίζεται στην 911 Turbo S, έχει 3.800 κυβικά, επίσης δύο turbo, αποδίδει 750 ίππους και είναι αποκλειστικά αυτόματη και τετρακίνητη.



Το κόστος μετατροπής ξεκινά από περίπου 180.000 ευρώ (195.000 δολάρια), χωρίς να περιλαμβάνεται η τιμή του στάνταρ αυτοκινήτου. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό παραγωγής και το επίπεδο των αναβαθμίσεων, η RR1 απευθύνεται προφανώς σε αγοραστές που αναζητούν κάτι πολύ πιο ξεχωριστό από μια συνηθισμένη Porsche.

