Πώς η Xiaomi δίνει μαθήματα στη… Ferrari

Η εικόνα ήταν αληθινή και μάλλον δύσκολο να παρερμηνευτεί: ένα Xiaomi SU7 Ultra, ντυμένο στο χαρακτηριστικό κίτρινο με τις διπλές ασημί ρίγες, βγαίνει από τις πύλες του εργοστασίου της Ferrari στο Μαρανέλο.

Το πιο γρήγορο ηλεκτρικό σεντάν του κόσμου, εντός του βασιλείου της πιο εμβληματικής κατασκευάστριας supercars. Τυχαίο; Δύσκολα.

Η Ferrari, η οποία ετοιμάζεται να αποκαλύψει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο – πιθανότατα με την προσωρινή ονομασία Elettrica – την άνοιξη του 2026, βρίσκεται σε φάση βαθιάς τεχνολογικής αναζήτησης.

