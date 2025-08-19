Πώς η Xiaomi δίνει μαθήματα στη… Ferrari
;Oπως όλα δείχνουν, το SU7 Ultra της κινεζικής Xiaomi αποτελεί για τους Ιταλούς μια «δεξαμενή τεχνογνωσίας»
Η εικόνα ήταν αληθινή και μάλλον δύσκολο να παρερμηνευτεί: ένα Xiaomi SU7 Ultra, ντυμένο στο χαρακτηριστικό κίτρινο με τις διπλές ασημί ρίγες, βγαίνει από τις πύλες του εργοστασίου της Ferrari στο Μαρανέλο.
Το πιο γρήγορο ηλεκτρικό σεντάν του κόσμου, εντός του βασιλείου της πιο εμβληματικής κατασκευάστριας supercars. Τυχαίο; Δύσκολα.
Η Ferrari, η οποία ετοιμάζεται να αποκαλύψει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο – πιθανότατα με την προσωρινή ονομασία Elettrica – την άνοιξη του 2026, βρίσκεται σε φάση βαθιάς τεχνολογικής αναζήτησης.
