Lamborghini Fenomeno: Φαινόμενο τεχνολογίας και… τρέλας
Από πλευράς σχεδίασης, το Fenomeno ενσαρκώνει ό,τι πιο ακραίο περιμένει κανείς από τη Lamborghini.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγο πριν ξεκινήσει η Monterey Car Week, η Lamborghini έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας παρουσιάζοντας το νέο της κόσμημα, το Fenomeno.
Πρόκειται για ένα υπερ-αποκλειστικό mid-engine supercar, με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 29 μονάδες παγκοσμίως και τιμή εκκίνησης γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Lamborghini Fenomeno: Φαινόμενο τεχνολογίας και… τρέλας
07:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 22 Αυγούστου
07:12 ∙ BOMBER
Βολοντίμιρ έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου
07:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ