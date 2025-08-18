Lamborghini Fenomeno: Φαινόμενο τεχνολογίας και… τρέλας

Λίγο πριν ξεκινήσει η Monterey Car Week, η Lamborghini έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας παρουσιάζοντας το νέο της κόσμημα, το Fenomeno.

Πρόκειται για ένα υπερ-αποκλειστικό mid-engine supercar, με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 29 μονάδες παγκοσμίως και τιμή εκκίνησης γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

