Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi

Οι οδηγοί θα καταγράφουν δεδομένα, θα αξιολογούν το σύστημα και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του αυτόνομου οχήματος

Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla αναζητά οδηγούς πλήρους απασχόλησης για τη δοκιμή των αυτόνομων Robotaxi στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας μισθούς που κυμαίνονται από 25 έως 30 δολάρια την ώρα (περίπου 23 έως 28 ευρώ), ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας.

Η εργασία αφορά την οδήγηση οχημάτων δοκιμών για διάστημα 5 έως 8 ωρών την ημέρα, με στόχο τη συλλογή δεδομένων από κάμερες και μικρόφωνα, την αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος, την καταγραφή παρατηρήσεων και την υποστήριξη τεχνικών διαδικασιών, όπως μικρές παρεμβάσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό.

Αν και τα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα αυτόνομης οδήγησης, ο ρόλος του οδηγού παραμένει κρίσιμος, τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος. Οι θέσεις εργασίας αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή (το Flushing) και συνοδεύονται από παροχές και δυνατότητα επιλογής μεταξύ πρωινού, απογευματινού ή νυχτερινού ωραρίου.

Η κίνηση αυτή της Tesla εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της υπηρεσίας Robotaxi, την οποία ο Elon Musk έχει δηλώσει ότι θέλει να φτάσει στο 50% της διαθεσιμότητας μέχρι το 2026. Παρότι η Tesla δεν έχει λάβει ακόμη άδεια για αυτόνομες δοκιμές στη Νέα Υόρκη, φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση με αυτή του Σαν Φρανσίσκο, όπου πραγματοποιεί δρομολόγια με παρουσία οδηγού ασφαλείας, αποφεύγοντας τον χαρακτηρισμό του στόλου ως «αυτόνομου».

Σημειώνεται ότι στη Νέα Υόρκη, ακόμη και οι εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια, υποχρεούνται να διατηρούν οδηγό ασφαλείας πίσω από το τιμόνι. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε η Tesla σκοπεύει να αιτηθεί επίσημη άδεια, ωστόσο η πρόσληψη προσωπικού και η έναρξη δοκιμών δείχνει ότι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο απαιτητικά και σύνθετα αστικά περιβάλλοντα των ΗΠΑ.

