Μυστήριο στην Εύβοια με δύο αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς τα ξημερώματα - «Ακούστηκαν εκρήξεις»

Προβληματισμός και πολλαπλά ερωτήματα έχουν προκληθεί στην περιοχή Νέα Αρτάκη στην Εύβοια, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου δύο αυτοκίνητα εντοπίστηκαν κατεστραμμένα ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviazoom.gr τα καμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας και ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις πριν βρεθούν καμένα.

Τα αίτια για τις εκρήξεις των δύο οχημάτων διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, αλλά και η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)

Δείτε φωτογραφίες: