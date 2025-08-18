Το Polestar 3 έσπασε το ρεκόρ αυτονομίας για ηλεκτρικό SUV

Του Γιάννη Σκουφή

Το Polestar 3 κατάφερε να διανύσει 935,4 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ αυτονομίας για ηλεκτρικό SUV, το οποίο είχε η Ford Mustang Mach-E με 916,5 χλμ. Το επίτευγμα πραγματοποιήθηκε σε δημόσιους δρόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε με ένα στάνταρ μοντέλο, χωρίς καμία μηχανική ή αεροδυναμική τροποποίηση.

Το μοντέλο του ρεκόρ είναι η νέα έκδοση Long Range με μπαταρία 107 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 300 ίππων στον πίσω άξονα. Η επίδοση μεταφράζεται σε κατανάλωση 12,18 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, τιμή που δεν συναντάται ούτε σε πολύ πιο μικρά και ελαφριά BEV, μιας και το Polestar 3 ζυγίζει περίπου 2,4 τόνους.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ότι το Polestar συνέχισε να κινείται για περίπου 13 χιλιόμετρα ακόμα και μετά την ένδειξη 0% για την μπαταρία, πριν φτάσει στο φορτιστή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πραγματική αυτονομία θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Το εγχείρημα, που οργανώθηκε από την Polestar και μια ομάδα οδηγών με εμπειρία σε αντίστοιχες προσπάθειες, πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες με τήρηση των ορίων ταχύτητας σε μία συνεχόμενη διαδρομή σε δημόσιο οδικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες της δοκιμής πλησιάζουν πολύ την καθημερινή οδήγηση, σε αντίθεση με άλλες απόπειρες ρεκόρ που πραγματοποιούνται σε ειδικές πίστες ή με βελτιωμένα οχήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις πριν λίγες μέρες, η Chevrolet ανακοίνωσε πως το Silverado EV κατάφερε να καλύψει 1.706 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ρεκόρ επιτεύχθηκε με ελαφρές τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο και σε διάρκεια επτά ημερών, ενώ η μπαταρία του Silverado είναι σχεδόν διπλάσια σε χωρητικότητα (205 kWh).