Ford Ford Transit: Έξι δεκαετίες επιτυχιών και τεχνολογικής εξέλιξης

Από το 2006 έως και σήμερα, το Ford Transit συνέχισε να εξελίσσεται, προσαρμοζόμενο στις τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής και παραμένοντας σταθερά στην κορυφή των επαγγελματικών αυτοκινήτων.



Με την πέμπτη γενιά του το 2006, το Transit έκανε σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό, υιοθετώντας νεότερους κινητήρες diesel και βενζίνης, καθώς και μετατροπές για CNG και LPG.

