Πρώτη ματιά στο νέο VW T-Roc πριν την επίσημη παρουσίαση

Η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα της δεύτερης γενιάς του T-Roc, αποκαλύπτοντας τη δυναμική, έντονα κεκλιμένη γραμμή οροφής του μοντέλου.

Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου τον Σεπτέμβριο, παράλληλα με την αποκάλυψη του ID 2X.

