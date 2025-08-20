Πρώτη ματιά στο νέο VW T-Roc πριν την επίσημη παρουσίαση
Το νέο T-Roc θα είναι το πρώτο μοντέλο της VW που θα ενσωματώνει το νέο full-hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί επίσης στα Golf και Tiguan.
Η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα της δεύτερης γενιάς του T-Roc, αποκαλύπτοντας τη δυναμική, έντονα κεκλιμένη γραμμή οροφής του μοντέλου.
Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου τον Σεπτέμβριο, παράλληλα με την αποκάλυψη του ID 2X.
