Οι Κινέζοι δεν φτιάχνουν τούνελ αλλά ανατινάζουν τα βουνά

Του Γιάννη Σκουφή

Στην επαρχία Guizhou της Κίνας κατασκευάζεται αυτή την περίοδο ένα εντυπωσιακό έργο: η γέφυρα Huajiang Gorge, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα είναι η ψηλότερη στον κόσμο. Και αυτό γιατί το μέγιστο ύψος της θα φτάνει τα 625 μέτρα, θα είναι δηλαδή 60 μέτρα πιο ψηλή από την έως τώρα κάτοχο του ρεκόρ, τη γέφυρα Beipanjiang.

Το έργο είναι τμήμα ενός νέου αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις πόλεις Liupanshui και Anshun, και θα μειώσει τον χρόνο διέλευσης της χαράδρας από πάνω από μία ώρα σε λίγα λεπτά. Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 2.890 μέτρα, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, δηλαδή σχεδόν όσο η Golden Gate.

Ωστόσο, δεν εντυπωσιάζει μόνο η ίδια η γέφυρα, αλλά και η απόφαση των μηχανικών να επιλέξουν έναν διαφορετικό τρόπο πρόσβασης σε αυτή: αντί για τούνελ, προτίμησαν να ανατινάξουν ένα μέρος του βουνού.

Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο σημείο, οι μηχανικοί αποφάσισαν να αφαιρέσουν τμήμα του βουνού με εκρηκτικά, δημιουργώντας ένα ανοιχτό χώρο που είναι σε πλάτος όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η επιλογή αυτή έγινε για πολλούς λόγους, κυρίως πρακτικούς. Ο πρώτος είναι ο χρόνος: ενώ η διάνοιξη ενός τούνελ μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να απαιτήσει σύνθετα συστήματα αερισμού, φωτισμού και ασφάλειας, η… ανατίναξη του βουνού ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Επιπλέον, η γεωλογία της περιοχής -κυρίως ασβεστόλιθος- είναι ιδανική για ελεγχόμενες εκρήξεις και προσφέρει σταθερά πρανή για την κατασκευή οδικού δικτύου.

Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει επίσης τη μεταφορά βαρέων μηχανημάτων και υλικών, ενώ στο μέλλον καθιστά πιο εύκολη τη συντήρηση του δρόμου, καθώς δεν απαιτείται πρόσβαση σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς ή προβλήματα εξαερισμού, όπως συμβαίνει συνήθως στα τούνελ.

Για την τοπική κοινωνία και τους ταξιδιώτες, η ανοιχτή χάραξη προσφέρει και τουριστικές δυνατότητες, όπως σημεία στάσης με θέα στη γέφυρα και στη χαράδρα. Κάτι που σε μία υπόγεια διαδρομή δεν θα ήταν εφικτό.

Διαβάστε επίσης