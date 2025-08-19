Τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου δίνει παράταση ζωής στους κινητήρες εσωτερικής καύσης
Η συγκυρία δεν είναι τυχαία: Η BP κάνει στροφή 180 μοιρών, περιορίζοντας τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές και επιστρέφοντας δυναμικά στα ορυκτά καύσιμα.
Η BP ανακοίνωσε τον εντοπισμό ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των τελευταίων δεκαετιών, ανοικτά της Βραζιλίας, στη λεκάνη Santos.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη ανακάλυψη της εταιρείας από το 1999, όταν και είχε ανακαλύψει το κοίτασμα Shah Deniz στην Κασπία Θάλασσα. Το νέο πεδίο, με την ονομασία Bumerangue, ενδέχεται να εξελιχθεί σε στρατηγικής σημασίας κόμβο για τη BP στη Νότια Αμερική.
