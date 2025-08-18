Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που τίγρης κατασπαράζει γυναίκα σε πάρκο σαφάρι - Βίντεο
Το τρομακτικό σκηνικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας της άτυχης γυναίκας
Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα CCTV που τραβήχτηκε στο «Badaling Wildlife World» στο Πεκίνο της Κίνας απαθανατίζει την φονική επίθεση τίγρης σε γυναίκα, την στιγμή που βγαίνει από το αυτοκίνητό της.
Σε βίντεο που εξασφάλισε η «Daily Mail», φαίνεται η γυναίκα να κατεβάινει από το αυτοκίνητο, μετά από καβγά με τον σύζυγό της και να πηγαίνει προς την πόρτα του οδηγού. Την στιγμή που ανοίγει την πόρτα μία τίγρης κατευθύνεται προς το μέρος της και της επιτίθεται κατασπαράζοντάς την.
Στο βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας να πηδάει από το αυτοκίνητο έντρομος και να τρέχει πίσω της, ενώ η μητέρα της ακολουθεί αμέσως μετά. Στο όχημα επέβαιναν τρεις ενήλικες και ένα παιδί.
Το Badaling Wildlife World έχει στο παρελθόν δεχθεί επικρίσεις για ζητήματα ασφάλειας, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την προστασία των επισκεπτών σε τέτοιους χώρους.