Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που τίγρης κατασπαράζει γυναίκα σε πάρκο σαφάρι - Βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα CCTV που τραβήχτηκε στο «Badaling Wildlife World» στο Πεκίνο της Κίνας απαθανατίζει την φονική επίθεση τίγρης σε γυναίκα, την στιγμή που βγαίνει από το αυτοκίνητό της.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η «Daily Mail», φαίνεται η γυναίκα να κατεβάινει από το αυτοκίνητο, μετά από καβγά με τον σύζυγό της και να πηγαίνει προς την πόρτα του οδηγού. Την στιγμή που ανοίγει την πόρτα μία τίγρης κατευθύνεται προς το μέρος της και της επιτίθεται κατασπαράζοντάς την.

Στο βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας να πηδάει από το αυτοκίνητο έντρομος και να τρέχει πίσω της, ενώ η μητέρα της ακολουθεί αμέσως μετά. Στο όχημα επέβαιναν τρεις ενήλικες και ένα παιδί.

13 . Woman gets out of the car to argue with her husband while inside a Tiger safari & Tiger Came?pic.twitter.com/mUPx0Anr3P

— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) May 27, 2025



Το Badaling Wildlife World έχει στο παρελθόν δεχθεί επικρίσεις για ζητήματα ασφάλειας, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την προστασία των επισκεπτών σε τέτοιους χώρους.

Terrifying moment woman is dragged away and mauled by safari park tiger after getting out of her car, thinking they had left the enclosure https://t.co/Yc8NsQulY3

— Daily Mail (@DailyMail) August 17, 2025



