Leapmotor: Ρεκόρ πωλήσεων τον Ιούλιο
Tο μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθώς αναμένονται μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 ίππων.
Η Leapmotor συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία και πωλήσεις ρεκόρ, καθώς με 50.129 πωλήσεις (σύνολο εγχώριων και εξαγωγών), ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000 μονάδων.
Έτσι η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά.
