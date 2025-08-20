Leapmotor: Ρεκόρ πωλήσεων τον Ιούλιο

Tο μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθώς αναμένονται μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 ίππων.

Η Leapmotor συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία και πωλήσεις ρεκόρ, καθώς με 50.129 πωλήσεις (σύνολο εγχώριων και εξαγωγών), ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000 μονάδων.

Έτσι η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά.

